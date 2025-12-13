Sevgili Kova, bugün aşk hayatında biraz hareketlilik olacak gibi görünüyor. Mars'ın Neptün ile oluşturduğu kare açı, seni partnerine karşı biraz daha cömert yapabilir. Belki de ona bir hediye almayı düşünüyorsun, belki de birlikte geçireceğiniz bir akşam yemeği planlıyorsun. Ancak burada dikkat etmen gereken bir nokta var; maddi fedakarlıklar yerine, ilişkini daha da derinleştirecek manevi değerlere odaklanman daha iyi olacaktır.

Birlikte mutluluğa giden yolda en iyi hediye onu anladığını göstermeli. Yani, ona hoş bir sürpriz planlıyorsan, bunun maddi değerinden çok manevi değerine odaklan. Belki de ona yazdığın bir mektup, birlikte çekilmiş bir fotoğrafınızı çerçeveletmek veya onun için hazırladığın bir yemek, pahalı bir hediye almandan çok daha anlamlı olabilir. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…