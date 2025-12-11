Sevgili Kova, bugün aşk hayatın hareketli olacak! Çünkü Merkür, Yay burcuna geçiş yapıyor. Bu durum, partnerinle birlikte daha fazla sosyal etkinliğe katılmana ve ilişkinin geleceği üzerine daha fazla konuşmana neden olabilir. Belki birlikte yeni bir hobiye başlarsın, belki de uzun zamandır hayalini kurduğun o egzotik tatil planlarını yapmaya başlarsın. Ancak hatırlaman gereken en önemli şey, bu dönemde birlikte eğlenmeye odaklanmanız gerektiği!

Tabii bekar bir Kova burcuysan, bu dönemde sosyal çevrende veya bir etkinlikte, seninle aynı düşünce yapısına sahip biriyle karşılaşabilirsin. Belki de bir kitap kulübünde, belki de bir sanat galerisinde... Kim bilir? Bu, yeni bir aşkın başlangıcı olabilir! Ancak, bu yeni kişiye karşı hislerini hemen açığa vurma. Biraz gizemli olmak, her zaman daha çekici kılar. Yarın görüşmek üzere, aşkla kal…