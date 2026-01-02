onedio
article/comments
article/share
Haberler
Magazin
Giray Altınok Yapay Zekayla Kendisini Soyanlara İsyan Etti

Giray Altınok Yapay Zekayla Kendisini Soyanlara İsyan Etti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
02.01.2026 - 12:47

Prens ve Var Bunlar gibi işleriyle hem oyunculuk hem senaristlik anlamında öne çıkan Giray Altınok son yıllarda yıldızı parlayan isimlerden. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Altınok ara sıra bazı konularda serzenişlerde bulunabiliyor. Sinema filmiyle izleyici karşısında çıkmaya hazırlanan Altınok, Grok'ta kendisini soyanlara isyanını mizahi bir şekilde gösterdi.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

X'e son günlerin tartışmalı konularından biri hakim.

X'e son günlerin tartışmalı konularından biri hakim.

Yapay zeka Grok'un kendisine verilen fotoğrafları soyması, bikini giydirmesi kimilerini eğlendirse de işin bazı kısımlarında etik tartışmalarını da gün yüzüne çıkarıyor.

Prens'in Prens'i de bu duruma şöyle isyan etti;

Prens'in Prens'i de bu duruma şöyle isyan etti;
twitter.com

'Oğlum beni niye soyuyorsunuz grokta? 

Bana atıyor bir de abi ne diyorsun diye. Çok güzel olmuşum ** ne cevherler varmış bende mi diyim ne diyim?'

Tepkiler gecikmedi.

Tepkiler gecikmedi.
twitter.com

Merak edenler oldu.

Merak edenler oldu.
twitter.com

Destek verenler de vardı.

Destek verenler de vardı.
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Torpil geçen de var.

Torpil geçen de var.
twitter.com

Bu da mı tesadüf?

Bu da mı tesadüf?
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
5
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın