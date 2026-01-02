Giray Altınok Yapay Zekayla Kendisini Soyanlara İsyan Etti
Prens ve Var Bunlar gibi işleriyle hem oyunculuk hem senaristlik anlamında öne çıkan Giray Altınok son yıllarda yıldızı parlayan isimlerden. Sosyal medyayı da aktif olarak kullanan Altınok ara sıra bazı konularda serzenişlerde bulunabiliyor. Sinema filmiyle izleyici karşısında çıkmaya hazırlanan Altınok, Grok'ta kendisini soyanlara isyanını mizahi bir şekilde gösterdi.
X'e son günlerin tartışmalı konularından biri hakim.
Prens'in Prens'i de bu duruma şöyle isyan etti;
Tepkiler gecikmedi.
Merak edenler oldu.
Destek verenler de vardı.
Torpil geçen de var.
Bu da mı tesadüf?
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
