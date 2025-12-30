Ayda 100 Bin Liradan Fazla Geliri Olduğu Tahmin Edilen Tek Videolu YouTube Hesabı
Bir X kullanıcısı yıllardır gözümüzün önünde bulunan ama çok az kişinin fark ettiği bir gerçeği paylaşarak dünya çapında gündem oldu. Özellikle cafelerde veya evlerimizde ambiyans oluşturmak için televizyonlarımıza ekranlarımıza yansıttığımız popüler bir video var. Sadece bir şöminenin videosunu yükleyen YouTube hesabının sahibinin kazancı dudak uçuklattı. Biz de bu kanalın gelirini hesapladık.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hep göz önünde isimleri konuşuyoruz ama...
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ancak YouTube'da parlak bir fikirle adeta bir dijital gayrimenkul veya büyük bir pasif gelir elde etmek mümkün.
İçeriği yapay zeka yorumuyla izleyebilirsiniz...
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın