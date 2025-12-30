onedio
Ayda 100 Bin Liradan Fazla Geliri Olduğu Tahmin Edilen Tek Videolu YouTube Hesabı

Oğuzhan Kaya
30.12.2025 - 18:11

Bir X kullanıcısı yıllardır gözümüzün önünde bulunan ama çok az kişinin fark ettiği bir gerçeği paylaşarak dünya çapında gündem oldu. Özellikle cafelerde veya evlerimizde ambiyans oluşturmak için televizyonlarımıza ekranlarımıza yansıttığımız popüler bir video var. Sadece bir şöminenin videosunu yükleyen YouTube hesabının sahibinin kazancı dudak uçuklattı. Biz de bu kanalın gelirini hesapladık.

Hep göz önünde isimleri konuşuyoruz ama...

Dijital içerik üreticiliği son yılların en popüler mesleklerinden. Milyonlarca insanın kendi içeriğini üretmesine teşvik eden durumlardan biri de göz önünde bulunan kişilerin bu yolla servet sahibi olmaları. En çok öne çıkan isimler de YouTube'dan çıkıyor ve YouTube'da yaklaşık 10 yıldır içerik savaşları yaşanıyor. En iddialı prodüksiyonlar, en iddialı içerikler, yaratıcı fikirler derken bitmeyen bir rekabet ve bu rekabette öne çıkanlardan çok daha fazla olan 'olmamış' YouTuberlar var.

Ancak YouTube'da parlak bir fikirle adeta bir dijital gayrimenkul veya büyük bir pasif gelir elde etmek mümkün.

'10 saatlik şömine' isimli hesabın 108 binden fazla takipçisi var ve 10 saatlik bu video 156 milyondan fazla görüntülenme aldı. 9 yıl önce yüklenen bu videonun şimdiye kadar 150 ve 300 bin dolar arası bir gelir elde ettiği hesaplandı. Sürekli izlenen bir video olduğu için ayda yaklaşık 2 milyon görüntülenme alıyor. YouTube'da para kazanmak için farklı ülkeler, süre veya reklam yerleşimi bir parametrelerin çok fazla olmasıyla ortaya net bir rakam çıklamasa da ayda 2 bin ila 5 bin dolar bir gelir getirdiği hesaplanıyor.

İçeriği yapay zeka yorumuyla izleyebilirsiniz...

İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
