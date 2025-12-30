Ayda 100 Bin Liradan Fazla Geliri Olduğu Tahmin Edilen Tek Videolu YouTube Hesabı

'10 saatlik şömine' isimli hesabın 108 binden fazla takipçisi var ve 10 saatlik bu video 156 milyondan fazla görüntülenme aldı. 9 yıl önce yüklenen bu videonun şimdiye kadar 150 ve 300 bin dolar arası bir gelir elde ettiği hesaplandı. Sürekli izlenen bir video olduğu için ayda yaklaşık 2 milyon görüntülenme alıyor. YouTube'da para kazanmak için farklı ülkeler, süre veya reklam yerleşimi bir parametrelerin çok fazla olmasıyla ortaya net bir rakam çıklamasa da ayda 2 bin ila 5 bin dolar bir gelir getirdiği hesaplanıyor.