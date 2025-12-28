Kedilerin İnsanlardan Fazla Olduğu Kasabada 30 Yıl Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi!
Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
İstanbul'daki kedilerin sayısının fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat emin olun, İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki Pagliara dei Marsi’yi geçemez! Bu bölgedeki kedilerin sayısı insanlardan daha fazla.
Haliyle tam 30 yılın ardından dünyaya gelen ilk kedi de büyük bir sevince neden olmuş.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kedilerin insanlardan fazla olduğu bölge: Pagliara dei Marsi
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
30 yılın ardından ilk çocuk dünyaya geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın
Editör yukarıda 30 yıl sonra ilk kedi doğdu demişsin altta bebek demişsin… Yayınlamadan önce birilerine okutsaydın…
kimse bu dünyaya çocuk getirmek istemiyor.
1.18 ortalama var ama 30 yıl sonra ilk bebek dünyaya geliyor, hatta kedi doğdu diyor... çeviri haberlerinde yapay zeka kullanmayı azaltalım