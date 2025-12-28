Kedilerin İnsanlardan Fazla Olduğu Kasabada 30 Yıl Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi!

Dünya genelinde doğum oranlarının düştüğü bir gerçek. Ulusal istatistik kurumu Istat’ın verilerine göre, İtalya'da 2024 yılında doğum sayısı 369 bin 944 ile tarihi bir dip seviyeye geriledi.

İtalya'daki doğum oranı kadın başına ortalama 1,18 çocuk olarak kaydedildi ve bu oranın AB'deki en düşük seviyelerden biri olduğu açıklandı. Ülkenin Pagliara dei Marsi bölgesinde de kedilerin sayısı insanları geçiyor ve yıllardır tek bir çocuk bile dünyaya gelmiyordu.

Ta ki Mart ayına kadar!