onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Kedilerin İnsanlardan Fazla Olduğu Kasabada 30 Yıl Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi!

Kedilerin İnsanlardan Fazla Olduğu Kasabada 30 Yıl Sonra İlk Bebek Dünyaya Geldi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
28.12.2025 - 08:59

İstanbul'daki kedilerin sayısının fazla olduğunu düşünebilirsiniz. Fakat emin olun, İtalya'nın Abruzzo bölgesindeki Pagliara dei Marsi’yi geçemez! Bu bölgedeki kedilerin sayısı insanlardan daha fazla. 

Haliyle tam 30 yılın ardından dünyaya gelen ilk kedi de büyük bir sevince neden olmuş.

Kaynak: https://www.theguardian.com/world/202...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kedilerin insanlardan fazla olduğu bölge: Pagliara dei Marsi

Kedilerin insanlardan fazla olduğu bölge: Pagliara dei Marsi

Dünya genelinde doğum oranlarının düştüğü bir gerçek. Ulusal istatistik kurumu Istat’ın verilerine göre, İtalya'da 2024 yılında doğum sayısı 369 bin 944 ile tarihi bir dip seviyeye geriledi.

İtalya'daki doğum oranı kadın başına ortalama 1,18 çocuk olarak kaydedildi ve bu oranın AB'deki en düşük seviyelerden biri olduğu açıklandı. Ülkenin Pagliara dei Marsi bölgesinde de kedilerin sayısı insanları geçiyor ve yıllardır tek bir çocuk bile dünyaya gelmiyordu.

Ta ki Mart ayına kadar!

30 yılın ardından ilk çocuk dünyaya geldi.

30 yılın ardından ilk çocuk dünyaya geldi.

Lara Bussi Trabucco isimli bebek, Pagliara dei Marsi’de neredeyse 30 yıl aradan sonra doğan ilk bebek oldu. Mart ayında dünyaya gelen bu bebeğin kilisede yapılan vaftiz törenine, kediler de dahil, tüm köy halkı katıldı. Hatta yeni bir bebeğin varlığı, artık köyün başlıca turistik cazibe merkezi haline gelmiş durumda. Lara, henüz 9 aylık olmasına rağmen herkesin ilgi odağı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
5
1
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Ben Gittim

Editör yukarıda 30 yıl sonra ilk kedi doğdu demişsin altta bebek demişsin… Yayınlamadan önce birilerine okutsaydın…

nazifegurergil1957

kimse bu dünyaya çocuk getirmek istemiyor.

ercandogane

1.18 ortalama var ama 30 yıl sonra ilk bebek dünyaya geliyor, hatta kedi doğdu diyor... çeviri haberlerinde yapay zeka kullanmayı azaltalım