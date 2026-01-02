Bugün İndirimde Neler Var? 2 Ocak 2026 Günün Fırsatları
Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 2 Ocak 2026'da indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Starbucks Kahve Seti indiriminden Altınyıldız ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!
Bu içerik 02.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Bugün Amazon’da indirime giren ürünlerden Under Armour Koşu Ayakkabısı, konforu ve performansı bir arada sunan modellerden biri!
Columbia puffer ceket, soğuk havalarda sıcaklığı ve konforu bir arada sunan şık bir parça!
Levi’s 502 Taper Jeans Erkek Jean Pantolon, bu kış kaçırılmaması gereken indirim fırsatlarından biri!
Türkiye'nin ilk hazır yüksek proteinli brownie karışımı ile tanışın. Üstelik %25 indirimde!
TUBA seçili ürünlerde %74'e varan indirim fırsatını kaçırmayın!
Kuzu ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması %44 İndirimli!
Lansmana Özel WHEY PROTEIN %40 indirimli uygun fiyatıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan!
Bugün %50 indirimde olan Çelik Sahan Seti, dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla mutfakta uzun süre keyifle kullanabileceğiniz bir seçenek.
Erkek su geçirmez şişme mont, yağmurlu ve soğuk havalarda hem fonksiyonel hem şık bir dış giyim parçası arayanlar için ideal.
Dr. Jart+ Cryo Rubber Sıkılaştırıcı Maske, cilde anında ferahlık veren yapısıyla daha toparlanmış ve canlı bir görünüm elde etmeye yardımcı oluyor.
Televizyon karşısında battaniyesiz yapamayanlar için Shelly Wellsoft TV Battaniyesi, yumuşacık dokusuyla konforu en üst seviyeye taşıyor.
MAC’in favori dudak kombo setlerinde %30’a varan indirimli fiyat avantajını kaçırmayın!
