Bugün İndirimde Neler Var? 2 Ocak 2026 Günün Fırsatları

Ceren Tarı
02.01.2026 - 12:17

Trendyol, Hepsiburada ve Amazon’un birbirinden cazip kampanyalarıyla 2 Ocak 2026'da indirim dolu bir gün sizi bekliyor! Starbucks Kahve Seti indiriminden Altınyıldız ürünlerine pek çok ürün, özel fiyatlarla alışverişseverlerle buluşuyor. Gardırobunuzu yenilemek, favori parçalarınızı uygun fiyata kapmak veya evinizi şık ve pratik ürünlerle donatmak için bu fırsatları kaçırmayın. Hemen alışverişe başlayın ve indirimlerin tadını çıkarın!

Bu içerik 02.01.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bugün Amazon’da indirime giren ürünlerden Under Armour Koşu Ayakkabısı, konforu ve performansı bir arada sunan modellerden biri!

Günlük koşular ve spor antrenmanları için uygun olan bu ayakkabı, rahat yapısı ve sade tasarımıyla tercih edilebilecek güçlü bir alternatif.

Bugün %23 indirimde.

Linki burada

Columbia puffer ceket, soğuk havalarda sıcaklığı ve konforu bir arada sunan şık bir parça!

Sherpa detayları ve hibrit tasarımıyla hem fonksiyonel hem de trend bir görünüm sağlayan bu model, günlük kullanımdan outdoor etkinliklere kadar geniş bir yelpazede tercih edilebilir.

Bugün %15 indirimde.

Linki burada

Levi’s 502 Taper Jeans Erkek Jean Pantolon, bu kış kaçırılmaması gereken indirim fırsatlarından biri!

Taper kesimi sayesinde rahat bir duruş sunarken, modern görünümüyle günlük kombinlere çok yakışacak. Soğuk havalarda uzun süre kullanabileceğiniz, dolabın kurtarıcı jean’lerinden biri.

Bugün %47 indirimde.

Linki burada

Türkiye'nin ilk hazır yüksek proteinli brownie karışımı ile tanışın. Üstelik %25 indirimde!

Spor sonrası ödülünüz ya da gün ortası enerji kaynağınız olmaya aday.

'MDZN özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

TUBA seçili ürünlerde %74'e varan indirim fırsatını kaçırmayın!

Midi boy eteklerden triko kazaklara kadar uzanan seçeneklerde 250 TL’den başlayan fiyatları kaçırmayın!

Linki burada

Kuzu ve Pirinçli Yetişkin Köpek Maması %44 İndirimli!

1 yaşından büyük, tüm ırklara uygun tam ve dengeli formüle edilmiş bu mama şu anda indirimli fiyatıyla  1.019,90 TL.

Linki burada

Lansmana Özel WHEY PROTEIN %40 indirimli uygun fiyatıyla kaçırılmaması gereken fırsatlardan!

'onedio' özel koduyla +%10 indirim fırsatı daha yakalayabilirsiniz!

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Bugün %50 indirimde olan Çelik Sahan Seti, dayanıklı yapısı ve şık tasarımıyla mutfakta uzun süre keyifle kullanabileceğiniz bir seçenek.

Günlük yemeklerden pratik tariflere kadar işinizi kolaylaştıracak.

Sepete özel fiyatı 1.689 TL.

Linki burada

Erkek su geçirmez şişme mont, yağmurlu ve soğuk havalarda hem fonksiyonel hem şık bir dış giyim parçası arayanlar için ideal.

Su geçirmez yapısı sayesinde gün boyu kuru kalmayı sağlarken, çıkarılabilir kapüşonuyla da farklı hava koşullarına kolayca uyum sağlıyor. Linki burada

Dr. Jart+ Cryo Rubber Sıkılaştırıcı Maske, cilde anında ferahlık veren yapısıyla daha toparlanmış ve canlı bir görünüm elde etmeye yardımcı oluyor.

Rubber dokusu sayesinde cilde daha iyi yapışır ve aktif içeriklerin emilimini artırır; düzenli kullanıldığında canlı, daha sıkı bir görünüm elde etmeye yardımcı olur. 

Sepete özel fiyatı 679,20 TL.

Linki burada

Televizyon karşısında battaniyesiz yapamayanlar için Shelly Wellsoft TV Battaniyesi, yumuşacık dokusuyla konforu en üst seviyeye taşıyor.

2.647 TL yerine bugün sepete özel fiyatı 449,99 TL.

Linki burada

MAC’in favori dudak kombo setlerinde %30’a varan indirimli fiyat avantajını kaçırmayın!

Ürünlere buradan ulaşabilirsiniz.

