article/comments
2026 Kapsül Gardırobunda Bulunması Gereken 12 Parça

etiket 2026 Kapsül Gardırobunda Bulunması Gereken 12 Parça

Ceren Tarı - Onedio Üyesi
01.01.2026 - 12:04

Dolabınızı her sabah “giyecek hiçbir şeyim yok” hissinden kurtaracak bir formül arıyorsanız, kapsül gardırop tam size göre. 2026 trendleri ise az parçayla çok kombin yapabilmenin artık sadece pratik değil, aynı zamanda stil sahibi olmanın da anahtarı olduğunu gösteriyor. Zamansız kesimler, doğru renkler ve her kombine uyum sağlayan parçalarla oluşturulan kapsül gardırop; hem hayatınızı kolaylaştırıyor hem de stilinizi netleştiriyor. Gelin, 2026 kapsül gardırobunda mutlaka yer alması gereken, kombin kurtaran 12 parçaya birlikte bakalım.

Bu içerik 31.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

Bol kesim blazer ceketler bu sezon kapsül gardıropların yıldız parçaları arasında.

Hem taytla kombinlendiğinde zahmetsiz ve rahat bir görünüm sunuyor hem de klasik bir pantolonla tamamlandığında daha resmi ve şık bir stile kolayca uyum sağlıyor. 

Günlük koşturmacadan ofis şıklığına geçerken dolabınızda kurtarıcı bir parça arıyorsanız, bu modeli değerlendirebilirsiniz.

Transparan bluzlar bu yılın öne çıkan trendleri arasında!

Kayık Yaka Modal Kaşmir Ultra Hafif Bluz, hafif dokusu ve zarif transparan yapısıyla feminen bir duruş sunarken, siyah rengi sayesinde neredeyse her kombinle kolayca uyum sağlayacak.

Linki burada

Beyaz bir gömleğin ne kadar kurtarıcı ve çok yönlü bir parça olduğunu anlatmakla bitiremeyiz.

Balıkçı yaka bir kazağın üzerine katmanlayarak modern bir hava verebilir, blazer ceketin altına giyerek zamansız bir şıklık yakalayabilirsiniz. 

Sade ama etkili bir görünüm için ise kot pantolon ve botlarla kombinleyerek zahmetsiz bir stil oluşturmanız mümkün.

Linki burada

Yüksek bel ve bilek boy kesimiyle öne çıkan bu jean, yaz-kış rahatlıkla kullanabileceğiniz zamansız pantolon stillerinden biri.

Yaz aylarında basic tişört ve sandaletlerle hafif bir görünüm yakalayabilir, kışın ise kazak ve botlarla kombinleyerek stilinizi kolayca tamamlayabilirsiniz.

Linki burada

Kumaş pantolonlar, gardırobunuzdaki pek çok parçayla kolayca uyum sağlayan ve farklı ortamlara rahatça adapte olan bir seçenek.

Ofiste şık bir gömlekle profesyonel bir görünüm sunarken, akşam yemeğinde ya da hafta sonu gezilerinde daha rahat parçalarla kombinlenerek stilinizi tamamlayabilirsiniz.

Linki burada

Kahverengi bir kazak, farklı stillere kolayca uyum sağlayan ve şıklığı zahmetsizce tamamlayan güçlü bir temel parça.

Bol paça jean’lerle günlük ve rahat bir görünüm elde edebilir, şık kesimli pantolonlarla daha özenli kombinler yapabilir ya da elbiselerin üzerine giyerek katmanlı bir stil yaratabilirsiniz.

Bu çok yönlü yapısı sayesinde, minimalist bir gardırobun vazgeçilmezleri arasında yer almayı fazlasıyla hak ediyor.

Beyaz bir tişörtle yapılan her kombin iyi görünür!

Jemmy Kadın %100 Organik Pamuk Beyaz T-shirt, doğal pamuk dokusu ve rahat kalıbıyla hem konfor hem de stil arayanlar için ideal bir parça.

Gardırobun vazgeçilmez kahramanlarından biri olan taytlar, doğru parçalarla bir araya geldiğinde sandığınızdan çok daha iddialı görünümler sunar.

Topuklu ayakkabı ve blazer ceketle kombinleyerek şık ve modern bir stil yaratabilir, spor ayakkabı ve triko ile tamamlayarak gün boyu konfor sağlayan daha rahat bir tarza geçebilirsiniz.

Mango tayt burada

Altın takılar, en sade kombinleri bile tek dokunuşla daha şık ve özenli göstermenin en kolay yollarından biri.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Süet spor ayakkabılar, son yıllarda popülerliğini koruyan ve modası kolay kolay geçmeyen parçalar arasında yer alıyor.

Günlük kombinlerde kot pantolonla rahat bir stil sunarken, eteklerle eşleştirerek spor ve şıklığı dengeli bir şekilde bir araya getirebilirsiniz.

Linki burada

Sevdiğiniz harika bir siyah çantanın çok akıllıca bir yatırım olduğuna kesinlikle inanıyoruz.

El çantası, çapraz askılı çanta veya omuz çantası seçeneklerinden size uygun olanı seçebilirsiniz. Siyah renk her kombine uyum sağlayacaktır!

Linki burada

Polo yaka uzun kollu elbise, mevsim geçişlerinin en pratik ve şık parçalarından biri.

Sonbaharda kombinlemek isterseniz diz hizasında çizmeler ve bir blazer ceketle şıklık yakalayabilirsiniz. Hava ısındığında ise babet ayakkabılar ve hasır aksesuarlarla tamamlayarak daha günlük bir görünüme kolayca uyum sağlayabilirsiniz.

Linki burada

