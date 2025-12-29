2025'in Yıldızları: Bu Yıl Herkesin Gözdesi Olan En Beğenilen Kozmetik Ürünler
2025’te çok konuşulan, bu yıl herkesin gözdesi haline gelen en iyi kozmetik ürünleri sizin için özel olarak derledik! Profesyonel makyaj sanatçılarından influencer’lara; binlerce kullanıcının satın alıp sevdiği ve sıkça önerdiği bu ürünler, trend listelerinde zirveye çıkan favoriler arasında yer alıyor.
2025’in en çok öne çıkan ürünlerini kaçırmamak için mutlaka göz atmalısınız!
Bu içerik 25.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
TikTok’ta trend olan L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı, bu yıl gerçekten herkesin merak ettiği ve denemek istediği bir güzellik ürünü haline geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Son zamanlarda Yves Saint Laurent Make Me Blush allıkları, neredeyse tüm influencer’ların favori ürünleri arasında yer almaya başladı!
Son dönemlerde herkesin dudaklarında gördüğümüz o trend ürün: Flormar Sheer Up Stick Parlak Ruj!
L’Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil, dudak bakımında fark yaratan besleyici ve nemlendirici bir dudak parlatıcısı.
Tek bir ürünle makyajını zahmetsizce tamamlamak isteyenlerin vazgeçilmezi olan Cream Co. Glow Tint Soft Mocha, allık, ruj ve göz farı olarak kullanılabilen çok yönlü yapısıyla gerçek bir kurtarıcı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu sene çok konuşulan maskaralar arasında yerini sağlamlaştıranlardan biri de L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara.
La Roche-Posay Effaclar Sıkılaştırıcı Tonik, özellikle yağlı ve hassas ciltler için formüle edilmiş etkili bir tonik.
Herkesin öve öve bitiremediği ürünler arasına giren Rare Beauty Aydınlatıcı, makyaj rutininize pırıltı ve doğal bir ışıltı katmanın en zarif yollarından biri.
Bu senenin en çok tercih edilen kaş sabitleyicilerinden biri hiç şüphesiz Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara!
Hassas, kızaran veya kolay tahriş olan ciltler için tasarlanmış nazik ama etkili bir nemlendirici!
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bu yıl makyaj trendlerinde ışıl ışıl ve dolgun dudakların yıldızı açık ara KIKO Dudak Parlatıcısı oldu.
Kremi Lip Balm , dudaklarınıza hem yoğun nem hem de doğal bir parlaklık kazandıran harika bir bakım ürünü!
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın