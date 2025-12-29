onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Kozmetik
2025'in Yıldızları: Bu Yıl Herkesin Gözdesi Olan En Beğenilen Kozmetik Ürünler

etiket 2025'in Yıldızları: Bu Yıl Herkesin Gözdesi Olan En Beğenilen Kozmetik Ürünler

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
29.12.2025 - 14:27

2025’te çok konuşulan, bu yıl herkesin gözdesi haline gelen en iyi kozmetik ürünleri sizin için özel olarak derledik! Profesyonel makyaj sanatçılarından influencer’lara; binlerce kullanıcının satın alıp sevdiği ve sıkça önerdiği bu ürünler, trend listelerinde zirveye çıkan favoriler arasında yer alıyor. 

2025’in en çok öne çıkan ürünlerini kaçırmamak için mutlaka göz atmalısınız!

Bu içerik 25.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

TikTok’ta trend olan L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı, bu yıl gerçekten herkesin merak ettiği ve denemek istediği bir güzellik ürünü haline geldi.

TikTok’ta trend olan L’Oréal Paris Glotion All-In-One Doğal Işıltı, bu yıl gerçekten herkesin merak ettiği ve denemek istediği bir güzellik ürünü haline geldi.

Formülündeki ışıltı veren dokusu sayesinde cilde canlı ve doğal bir parlaklık kazandırırken, günlük makyaj rutininize zarif bir dokunuş ekliyor. Hem tek başına hafif bir ışıltı arayanlar hem de fondötenle birlikte kullanarak daha aydınlık bir görünüm isteyenler için ideal.

Linki burada

Son zamanlarda Yves Saint Laurent Make Me Blush allıkları, neredeyse tüm influencer’ların favori ürünleri arasında yer almaya başladı!

Son zamanlarda Yves Saint Laurent Make Me Blush allıkları, neredeyse tüm influencer’ların favori ürünleri arasında yer almaya başladı!

Zarif renk seçenekleri ve cilde doğal, canlı bir ışıltı veren yapısıyla hem makyaj çantalarının vazgeçilmezi hem de sosyal medyada sıkça paylaşılan bir parça haline geldi. 

Özellikle 44 numarası en çok tercih edilen renk oldu! 

Linki burada

Son dönemlerde herkesin dudaklarında gördüğümüz o trend ürün: Flormar Sheer Up Stick Parlak Ruj!

Son dönemlerde herkesin dudaklarında gördüğümüz o trend ürün: Flormar Sheer Up Stick Parlak Ruj!

Bu ruj, sadece renk vermekle kalmayıp aynı zamanda nemlendirici yapısıyla dudaklara yumuşak, parlak bir dokunuş kazandırıyor. 

Kullanıcı yorumu;

Rengi muazzam yapısı çok güzel. Asla ağırlık yapmıyor yapış yapış değil. Şans verin derim ben yorumlardan bakıp almıştım iyiki almışım.

Linki burada

L’Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil, dudak bakımında fark yaratan besleyici ve nemlendirici bir dudak parlatıcısı.

L’Oréal Paris Plump Ambition Hyaluron Lip Oil, dudak bakımında fark yaratan besleyici ve nemlendirici bir dudak parlatıcısı.

Hyaluron içeriği sayesinde dudakları derinlemesine nemlendirirken, hafif parlak dokusuyla da doğal ve dolgun bir görünüm sunuyor.  601  numarası en çok tercih edilen renklerden biri!

Linki burada

Tek bir ürünle makyajını zahmetsizce tamamlamak isteyenlerin vazgeçilmezi olan Cream Co. Glow Tint Soft Mocha, allık, ruj ve göz farı olarak kullanılabilen çok yönlü yapısıyla gerçek bir kurtarıcı.

Tek bir ürünle makyajını zahmetsizce tamamlamak isteyenlerin vazgeçilmezi olan Cream Co. Glow Tint Soft Mocha, allık, ruj ve göz farı olarak kullanılabilen çok yönlü yapısıyla gerçek bir kurtarıcı.

Nemlendirici formülü sayesinde ciltle kolayca bütünleşir, doğal ve ışıltılı bir görünüm sunar; gün boyu taze duran pratik bir makyaj deneyimi arayanların favorisi!

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu sene çok konuşulan maskaralar arasında yerini sağlamlaştıranlardan biri de L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara.

Bu sene çok konuşulan maskaralar arasında yerini sağlamlaştıranlardan biri de L’Oréal Paris Panorama Hacim Veren Maskara.

Kirpiklere yoğun hacim kazandıran formülü sayesinde tek dokunuşla göz makyajınızı daha etkileyici hale getiriyor. Siyah rengiyle bakışları belirginleştirirken, topaklanma yapmadan dolgun ve hacimli görünecek.

Linki burada

La Roche-Posay Effaclar Sıkılaştırıcı Tonik, özellikle yağlı ve hassas ciltler için formüle edilmiş etkili bir tonik.

La Roche-Posay Effaclar Sıkılaştırıcı Tonik, özellikle yağlı ve hassas ciltler için formüle edilmiş etkili bir tonik.

Cildinizi temizledikten sonra kullanıldığında, gözenek görünümünü minimize etmeye, fazla yağı dengelemeye ve cilde ferah bir his kazandırmaya yardımcı oluyor.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Aynı markanın Yıkama jelini ve toniğini sabah akşam 1 buçuk hafta kullandım. Tonik biraz yakıyor. Sonrasında da bepanthol nemlendirici ile destekledim. Sonuçtan çok memnunum baya küçüldü gözenekler ve sivilce oluşumunu da engelliyor.

Herkesin öve öve bitiremediği ürünler arasına giren Rare Beauty Aydınlatıcı, makyaj rutininize pırıltı ve doğal bir ışıltı katmanın en zarif yollarından biri.

Herkesin öve öve bitiremediği ürünler arasına giren Rare Beauty Aydınlatıcı, makyaj rutininize pırıltı ve doğal bir ışıltı katmanın en zarif yollarından biri.

İnce toz yapısı sayesinde cilde sanki kendi ışığını saçıyormuş gibi yumuşak ve yansıtıcı bir parlaklık verir; hem gündelik hem de özel gün makyajlarında etkileyici bir görünüm sunacak.

Linki burada

Bu senenin en çok tercih edilen kaş sabitleyicilerinden biri hiç şüphesiz Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara!

Bu senenin en çok tercih edilen kaş sabitleyicilerinden biri hiç şüphesiz Super Lock Brow Glue Kaş Sabitleyici Maskara!

Herkesin favorisi haline gelmesinin sebebi, kaşları gün boyu yerinde tutarken doğallıktan ödün vermeyen net ama şeffaf bir görünüm sunması.

Linki burada

Hassas, kızaran veya kolay tahriş olan ciltler için tasarlanmış nazik ama etkili bir nemlendirici!

Hassas, kızaran veya kolay tahriş olan ciltler için tasarlanmış nazik ama etkili bir nemlendirici!

Bu krem, cildi yoğun şekilde nemlendirir, yatıştırır ve günlük bakımda konfor hissi sağlar. Eğer yumuşak, rahat ve nazik bir bakım arıyorsanız, bu nemlendirici özellikle hassas ciltler için favoriler arasında yerini alıyor.

Linki burada

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu yıl makyaj trendlerinde ışıl ışıl ve dolgun dudakların yıldızı açık ara KIKO Dudak Parlatıcısı oldu.

Bu yıl makyaj trendlerinde ışıl ışıl ve dolgun dudakların yıldızı açık ara KIKO Dudak Parlatıcısı oldu.

Hafif dokusu, verdiği doğal parlaklık ve dudakları daha dolgun gösteren etkisiyle herkesin makyaj çantasında kendine yer açtı; günlük kullanımdan özel anlara kadar kurtarıcı bir parça haline geldi.

Linki burada

Kremi Lip Balm , dudaklarınıza hem yoğun nem hem de doğal bir parlaklık kazandıran harika bir bakım ürünü!

Kremi Lip Balm , dudaklarınıza hem yoğun nem hem de doğal bir parlaklık kazandıran harika bir bakım ürünü!

Peptit, seramid ve E vitamini içeren besleyici formülü sayesinde dudakları gün boyu nemlendirir, yumuşatır ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır. Şeftali tonlarına sahip pembe nude rengi, dudaklarda doğal ve sağlıklı bir parlaklık yaratırken makyajsız günlerde bile bakımlı bir etki sunacak.

Linki burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın