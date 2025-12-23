2025 Bitmeden Kitaplığınızda Yerini Alması Gereken 12 Kitap
2025’in sonuna gelmişken mutlaka okumanız gereken 12 kitabı sizin için özenle bir araya getirdik. Bu seçki; 2025 yılı boyunca en çok okunan, en çok tavsiye edilen ve edebiyat dünyasında iz bırakan eserlerden oluşuyor. Farklı türlere ve okuma zevklerine hitap eden bu kitaplar, ister yeni keşifler yapmak isteyenlere ister favori yazarlarının izinden gitmeyi sevenlere güzel alternatifler sunuyor. Kitaplığınızda kendine sağlam bir yer edinecek bu liste içinde, size hitap eden bir kitap bulmamanız neredeyse imkânsız!
Bu içerik 22.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
2025'in en çok okunan romanları arasında Annemin Uyurgezer Geceleri, duygusal derinliği olan, yer yer sarsıcı ama bir o kadar da samimi bir roman.
Zülfü Livaneli’nin etkileyici kaleminden çıkan Bekle Beni, geçmişle bugünü ustalıkla harmanlayan, insanın kalbine dokunan bir hikâye!
Gece Yarısı Kütüphanesi 2025 bitmeden okunması gereken kitaplar arasında!
Altı Harfli Bir Tatlı, geçmişte yarım kalmış bir aşkın izlerini taşıyan iki insanın hikâyesine odaklanıyor.
Georgi Gospodinov’un Bahçıvan ve Ölüm adlı romanı, yaşamın geçiciliğini, hafızayı ve insanın zamana karşı direnişini derin bir ustalıkla anlatıyor.
Türkiye'de en çok okunan kitaplar arasında yerini alan Aylardan Kasım Günlerden Perşembe, bayılarak okuyacağınız kitaplardan biri.
2025 bitmeden okumanız gereken kitap tavsiyelerimizden bir diğeri El Kızı!
İnsanlığımı Yitirirken, 2025’in en çok okunan kitapları arasında yer alıyor ve pek çok okurun dikkatini çeken bir eser haline geldi.
Her Şeyle Savaşamazsın, modern hayatın sürekli “daha fazlasını yap, her şeye yetiş, her şeye tepki ver” baskısına karşı sakin ama güçlü bir hatırlatma sunuyor.
Eğer sen de son dönemde herkesin konuştuğu, düşündüren ve ilham veren bir kitap arayışındaysan, Sırların Sırrı tam sana göre bir durak olabilir.
Yırtıcı Kuşlar Zamanı, Ahmet Ümit’in Başkomser Nevzat serisinin karanlık ve çarpıcı halkalarından biri.
Daniel Keyes’in unutulmaz eseri Algernon’a Çiçekler, zekâ ve mutluluğun aslında ne kadar karmaşık kavramlar olduğunu sorgulatan dokunaklı bir hikâye.
