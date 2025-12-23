onedio
2025 Bitmeden Kitaplığınızda Yerini Alması Gereken 12 Kitap

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
23.12.2025 - 11:02

2025’in sonuna gelmişken mutlaka okumanız gereken 12 kitabı sizin için özenle bir araya getirdik. Bu seçki; 2025 yılı boyunca en çok okunan, en çok tavsiye edilen ve edebiyat dünyasında iz bırakan eserlerden oluşuyor. Farklı türlere ve okuma zevklerine hitap eden bu kitaplar, ister yeni keşifler yapmak isteyenlere ister favori yazarlarının izinden gitmeyi sevenlere güzel alternatifler sunuyor. Kitaplığınızda kendine sağlam bir yer edinecek bu liste içinde, size hitap eden bir kitap bulmamanız neredeyse imkânsız!

2025'in en çok okunan romanları arasında Annemin Uyurgezer Geceleri, duygusal derinliği olan, yer yer sarsıcı ama bir o kadar da samimi bir roman.

Kitap, aile ilişkileri, geçmişle yüzleşme ve içsel hesaplaşmalar üzerinden ilerlerken okuru karakterlerin dünyasına yavaş yavaş çekiyor.

Linki burada

Zülfü Livaneli’nin etkileyici kaleminden çıkan Bekle Beni, geçmişle bugünü ustalıkla harmanlayan, insanın kalbine dokunan bir hikâye!

Roman, yıllar sonra kesişen hayatların, yarım kalmış umutların ve sevginin zaman tanımaz gücünün etrafında şekilleniyor. Livaneli, her zamanki derin anlatımıyla hem duygusal hem de düşündürücü bir yolculuğa çıkarıyor okuru.

Okuyucu yorumu;

Sabah elime geçti. Akşama bitirdim. Yine çok sevdim.

Bekle Beni

Gece Yarısı Kütüphanesi 2025 bitmeden okunması gereken kitaplar arasında!

'Yaşamla ölüm arasında bir kütüphane var,' dedi. 'Bu kütüphanedeki raflar sonsuza kadar gider. Her kitap yaşamış olabileceğin başka bir hayatı yaşama şansını sunar sana. Farklı seçimler yapmış olsan, şu an nasıl bir hayatın olacağını görürsün.

Pişmanlıklarını telafi etme şansın olsaydı, bazı konularda farklı davranır mıydın?'

Linki burada

Altı Harfli Bir Tatlı, geçmişte yarım kalmış bir aşkın izlerini taşıyan iki insanın hikâyesine odaklanıyor.

Yıllar sonra karşılaşılan duygular, söylenememiş cümleler ve küçük anların büyüyen etkisi üzerinden ilerleyen bir anlatısı var. Hikâye boyunca karakterlerin hem birbirleriyle hem de kendi iç dünyalarıyla verdikleri hesaplaşmayı okuyoruz.

Linki burada

Okuyucu yorumu;

 Sıcacık ve nostaljik bir kitap arıyorsanız , Selime teyze ve Meltem’in hikayesini kesinlikle okumalısınız.

Georgi Gospodinov’un Bahçıvan ve Ölüm adlı romanı, yaşamın geçiciliğini, hafızayı ve insanın zamana karşı direnişini derin bir ustalıkla anlatıyor.

Ölümün kaçınılmazlığıyla yüzleşirken, bir yandan da hayatın küçük anlarındaki güzelliği fark ettiren bu eser, Gospodinov’un şiirsel diliyle okuyucuyu derinden etkiliyor. Yazar, bahçıvan metaforu üzerinden yaşamı bir bahçe gibi ele alıyor: bakımı, sabrı ve kaçınılmaz soluşuyla birlikte.

Kitap burada

Türkiye'de en çok okunan kitaplar arasında yerini alan Aylardan Kasım Günlerden Perşembe, bayılarak okuyacağınız kitaplardan biri.

Ayşe Kulin bu romanında, Atatürk’ü bu kez bir önder olarak değil; duyguları, yalnızlıkları ve insani yönleriyle ele alıyor. Onun kararlarının arkasındaki iç çatışmaları, yaşadıklarını ve hissettiklerini merkeze alan hikâye, okuru tarihin bilinen yüzünün ötesine taşıyor. 

Linki burada

2025 bitmeden okumanız gereken kitap tavsiyelerimizden bir diğeri El Kızı!

Toplumsal yaşamda bireyin her yönünü ustalıkla ele alan Orhan Kemal, sadece sokaklarda verilen ekmek mücadelesini değil, evlerin içinde sessizce süren aile çatışmalarını da büyük bir gerçekçilikle anlatır. 

Linki burada

İnsanlığımı Yitirirken, 2025’in en çok okunan kitapları arasında yer alıyor ve pek çok okurun dikkatini çeken bir eser haline geldi.

Yirminci yüzyıl Japon edebiyatının önde gelen yazarlarından, sıradışı hayatıyla da meşhur Osamu Dazai, intiharından hemen önce tamamladığı, Japonya'nın en çok okunan romanlarından İnsanlığımı Yitirirken'de topluma dahil olmayı beceremeyen, her şeyi eline yüzüne bulaştıran, çevresindeki herkesi hayal kırıklığına uğratmaya mahkum bir ötekinin acıklı hikayesini anlatıyor.

Linki burada

Her Şeyle Savaşamazsın, modern hayatın sürekli “daha fazlasını yap, her şeye yetiş, her şeye tepki ver” baskısına karşı sakin ama güçlü bir hatırlatma sunuyor.

Kitap, insanın enerjisinin sınırlı olduğunu ve her sorunla, her insanla, her düşünceyle savaşmanın bizi sadece yorduğunu anlatıyor. Asıl meselenin; neyle mücadele edeceğini, neyi akışına bırakacağını seçebilmek olduğunu vurguluyor.

Linki burada

Eğer sen de son dönemde herkesin konuştuğu, düşündüren ve ilham veren bir kitap arayışındaysan, Sırların Sırrı tam sana göre bir durak olabilir.

Sırların Sırrı, gizem, aksiyon ve zekice örülmüş kurgularıyla okurları sürükleyici bir yolculuğa çıkarıyor. Brown’un klasikleşmiş üslubu; tarihi sırlar, bilimsel detaylar ve nefes kesen olay örgüsüyle birleşerek sayfaları adeta su gibi akıtıyor.

Okuyucu yorumu;

Keyifle okuyorum. Yeni bir Dan Brown klasiği. Bu kez de bilincin neolitik ve materyalist açıdan incelenmesi odak noktası.

Sırların Sırrı

Yırtıcı Kuşlar Zamanı, Ahmet Ümit’in Başkomser Nevzat serisinin karanlık ve çarpıcı halkalarından biri.

Roman, İstanbul’un arka sokaklarında işlenen cinayetler üzerinden sadece bir polisiye hikâye anlatmakla kalmıyor; adalet, güç, çıkar ilişkileri ve insanın içindeki karanlıkla da yüzleştiriyor.

Okuyucu yorumu;

İnanılmaz sürükleyici bir polisiye. Ahmet Ümit yine kalemini konuşturmuş.

Linki burada

Daniel Keyes’in unutulmaz eseri Algernon’a Çiçekler, zekâ ve mutluluğun aslında ne kadar karmaşık kavramlar olduğunu sorgulatan dokunaklı bir hikâye.

Roman, zihinsel engelli Charlie’nin deneysel bir ameliyata girerek dahiyane bir zekâya kavuşmasını ve bu süreçte yaşadığı değişimleri anlatıyor.

Okuyucu yorumu;

Okunmaya geç kalınmış bir roman. Sürükleyici ve etkileyici.

Linki burada

Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
Arwen

Ayfer Tunç, geçiniz. Livaneli, sardı beni her zamanki gibi sürükledi. Şermin Yaşar, yormadan okutuyor, şans verilmeli. Yırtıcı Kuşlar Ahmet Ümit’in bitiremed... Devamını Gör