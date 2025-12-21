onedio
Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
21.12.2025 - 13:22

Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Okuma kitaplarından Kahve Dünyası ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!

Bu içerik 21.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

Arabası dışarıda kalanlar için pratik bir çözüm sunan Haegs buz ve kar önleyici araç ön cam örtüsü, soğuk havalarda cam üzerinde biriken buz ve karla uğraşma derdini ortadan kaldırıyor.

Dayanıklı yapısı sayesinde kış koşullarına karşı etkili koruma sağlarken, kolayca takılıp çıkarılabilen tasarımıyla zamandan tasarruf etmenize yardımcı oluyor.

Linki burada

Klasse Pro Mouse Pad bu hafta çok satanlar listesinde!

Şık tasarımıyla ilk bakışta dikkat çeken Klasse Pro oyuncu gaming mouse pad, 90x40 cm geniş yüzeyi ve 10 farklı dikişli kenar modeliyle oyun ve çalışma alanınıza tarz katıyor.

Linki burada

Matt Haig’in Radley Ailesi romanı, sıradışı bir aile hikâyesini hem eğlenceli hem de dokunaklı bir dille anlatan, sürükleyici bir kitap.

Yıllardır kendi vampir doğalarını bastırarak “normal” bir hayat sürmeye çalışsalar da, bir gece yaşanan beklenmedik bir olay tüm dengelerini değiştirir.

Okuyucu yorumu;

Yazarın hangi kitabını okuduysam kendimi sanki sürükleyici bir filmin içinde gibi hissediyorum. Bu kitabı okurken de soğuk bir kış gününde ailemle ‘hadi fantastik bir şeyler izleyelim’ demiş de televizyonun karşısında bulmuşum gibi oldu. Yine muhteşem bir kitap çıkarmış yazar. 5/5 verilir.

Linki burada

Olcay Uzun Salaş Triko Hırka, rahat kesimi ve zamansız duruşuyla bu haftanın en sevilen giyim parçalarından biri oldu.

Günlük kombinlere kolayca uyum sağlayan bu hırka, hem konforlu hem de zahmetsiz şık bir görünüm arayanların favorisi haline geliyor.

Linki burada

Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyası bu hafta sepetleri doldurdu!

Türkiye menşeli çekirdeklerden gelen yoğun ama dengeli aromasıyla güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için birebir. Orta gövdesi ve yumuşak içimi sayesinde her demlemede aynı tatlı uyumu yakalıyor!

Linki burada

Kiwi KSC-4223 buharlı temizleyici, 4 bar basıncı ve dakikada 30 g buhar gücüyle ev temizliğini zahmetsiz hale getiriyor.

8 farklı aparatı sayesinde mutfaktan banyoya, camlardan zeminlere kadar pek çok yüzeyde etkili hijyen sunarken, kimyasal kullanmadan derinlemesine temizlik yapmak isteyenler için pratik ve güçlü bir yardımcı olarak öne çıkıyor.

Linki burada

Tüm indirimlere ek olarak onedio özel koduyla ekstra %10 indirim fırsatını kaçırmadan değerlendirin!

En popüler protein takviyesi Whey Protein lansmanda! Cookie&Banana aroması ile çok lezzetli!

Linki burada

Bu hafta kedilerin favorisi olmayı başaran GimCat Multi Vitamin Paste, 12 vitaminli özel formülüyle minik dostlarınızın günlük bakım rutinine güçlü bir destek sunuyor.

Sindirimi destekleyen malt içeriği sayesinde tüy yumağı oluşumunu azaltmaya yardımcı olurken, bağışıklık sistemini güçlendiren vitaminleriyle kedinizin enerjisini ve genel sağlığını destekler.

Linki burada

Yeni yıl hediyesi ne alsam diye düşünenlerin bu hafta radarına giren bu ürün, hem kullanışlı hem de şık bir seçenek.

Soğuk havalarda battaniyeye dolanmak yerine rahatlığı üstünde taşımak isteyenler için Hugs & Gifts giyilebilir battaniye tam bir kurtarıcı.

Linki burada

Çocuk Akademi ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatı bu hafta çok sevildi!

Çocuklar için hem eğitici hem de eğlenceli olan bu ürünler, öğrenmeyi keyifli hale getirirken hayal gücünü ve becerileri de destekliyor.

Linki burada

Yorum Yazın