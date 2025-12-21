Bu Ürünler Kapış Kapış Gidiyor! Haftanın Çok Satan Ürünleri
Herkesin gözdesi olan bu haftanın çok satan ürünlerini sizin için bir araya getirdik! Okuma kitaplarından Kahve Dünyası ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Gelin, bu hafta neler favori olmuş birlikte göz atalım!
Bu içerik 21.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
Arabası dışarıda kalanlar için pratik bir çözüm sunan Haegs buz ve kar önleyici araç ön cam örtüsü, soğuk havalarda cam üzerinde biriken buz ve karla uğraşma derdini ortadan kaldırıyor.
Klasse Pro Mouse Pad bu hafta çok satanlar listesinde!
Matt Haig’in Radley Ailesi romanı, sıradışı bir aile hikâyesini hem eğlenceli hem de dokunaklı bir dille anlatan, sürükleyici bir kitap.
Olcay Uzun Salaş Triko Hırka, rahat kesimi ve zamansız duruşuyla bu haftanın en sevilen giyim parçalarından biri oldu.
Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyası bu hafta sepetleri doldurdu!
Kiwi KSC-4223 buharlı temizleyici, 4 bar basıncı ve dakikada 30 g buhar gücüyle ev temizliğini zahmetsiz hale getiriyor.
Tüm indirimlere ek olarak onedio özel koduyla ekstra %10 indirim fırsatını kaçırmadan değerlendirin!
Bu hafta kedilerin favorisi olmayı başaran GimCat Multi Vitamin Paste, 12 vitaminli özel formülüyle minik dostlarınızın günlük bakım rutinine güçlü bir destek sunuyor.
Yeni yıl hediyesi ne alsam diye düşünenlerin bu hafta radarına giren bu ürün, hem kullanışlı hem de şık bir seçenek.
Çocuk Akademi ürünlerinde 3 al 2 öde fırsatı bu hafta çok sevildi!
