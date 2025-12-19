BİM'e Buharlı Temizleme Cihazı Geliyor! 26 Aralık 2025 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
26 Aralık 2025 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
LG 65'' 4K HDR10 NANOCELL TV 34.990 TL
Borcam Kare Fırın Tepsisi 329 TL
Rubenis Şemsiye 199 TL
Overlok Makinesi 4.990 TL
Prime 3D Puzzle 379 TL
Winfun Oyuncak Ayaklı Mikrofon 799 TL
