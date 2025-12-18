onedio
20 Aralık 2025 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.12.2025 - 17:49

ŞOK 20 - 23 Aralık 2025 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2025 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 20 - 23 Aralık 2025 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?  

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir. 

 “Bu içerik marka iş birliği içeriyor.''

Lisanslı Pijama Takımı 349 TL

  • Lisanslı Kız / Erkek Çocuk Pijama Takımı 349 TL 

  • Lisanslı Çocuk Kol Saati 119 TL 

  • Lisanslı Çocuk Para Çantası 249 TL 

  • Çocuk Havlu Külotlu Çorap 100 TL 

  • Çocuk Bambu Külotlu Çorap 100 TL 

  • 2'li Çocuk Çizgili Soket Çorap 50 TL 

  • Lisanslı Çocuk Çorap 29,95 TL 

  • Çocuk Ev Botu 189 TL 

  • Kız / Erkek Çocuk Panduf 139 TL 

  • Hareketli Pelüş Kulaklık 249 TL 

  • Taç Model Pelüş Kulaklık 169 TL 

  • Lisanslı Kırlent 119 TL

Hot Wheels Tekli Araba 100 TL

  • Hot Wheels Enerji Pisti Yarış Seti 999 TL 

  • Moda İkonu Bebekler 449 TL 

  • Monster High Ana Karakter Bebekler 599 TL 

  • Star Wars Darth Vader Figür 399 TL

  • Nerf Elite 2.0 Slyshot 179 TL 

  • Lisanslı Yazı Tahtası 69,95 TL 

  • Marvel Spidy Amazing Friends Figür 499 TL 

  • Eğlenceli Figür Oyuncak 75 TL 

  • Lisanslı Top 75 TL

  • Pelüş Sıcak Su Torbası 199 TL 

  • Dev Poster Boyama Çeşitleri 69,95 TL 

  • Uzaktan Kumandalı Omni Tekerlekli Yarış Arabası 799 TL 

  • Dans Eden Robot 399 TL 

  • 10'lu Stick Oyun Hamuru 100 TL 

  • Kuaför Oyun Hamuru Seti 199 TL

