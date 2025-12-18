onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
Amazon Yılın Son Fırsatları'nda Günlük İhtiyaçlarınızı Tamamlayacak Fırsat Başladı!

etiket Amazon Yılın Son Fırsatları'nda Günlük İhtiyaçlarınızı Tamamlayacak Fırsat Başladı!

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
18.12.2025 - 14:01

Evde en sık kullanılan ürünleri stoklamak isteyenler için güzel bir fırsat başladı. Amazon’un Yılın Son Fırsatları kampanyası kapsamında, günlük alışverişin vazgeçilmezleri olan gıda, temizlik ve kişisel bakım ürünlerinde sepet indirimi sunuluyor. Gelin detaylarına birlikte bakalım.

Bu içerik 18.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur. Bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bütçeyi zorlamadan alışveriş yapmak isteyenler için oldukça avantajlı olan bu kampanya, hem eksikleri tamamlamak hem de yeni yıla hazırlıklı girmek isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor.

Bütçeyi zorlamadan alışveriş yapmak isteyenler için oldukça avantajlı olan bu kampanya, hem eksikleri tamamlamak hem de yeni yıla hazırlıklı girmek isteyenler için iyi bir fırsat sunuyor.

26.12.2025 tarihine kadar sürecek bu indirim sepette otomatik olarak uygulanıyor.

Temizlik malzemelerinden tutun gıda ürünlerine ve hatta evcil hayvan ürünlerine kadar yüzlerce üründe geçerli!

Temizlik malzemelerinden tutun gıda ürünlerine ve hatta evcil hayvan ürünlerine kadar yüzlerce üründe geçerli!

Market alışverişini uyguna getirmek isteyenlerin seveceği 1000 TL'ye sepette %20 indirim fırsatı burada sizi bekliyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü
Onedio Editörü
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın