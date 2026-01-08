onedio
Geçen Ay Ani Bir Kararla Kapanmıştı! Ekol TV’ye Kara Para Aklama Soruşturması Açıldı

Ali Can YAYCILI
09.01.2026 - 00:27

Geçen ay ani bir kararla kapılarını kapatarak medya dünyasında büyük ses getiren Ekol TV hakkında yürütülen adli süreç derinleşiyor. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, 'kara para' iddialarını odağına aldığı soruşturmaya ünlü hukukçu Ersan Şen ve iş insanı Mübariz Mansimov’u da dahil etti.

Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "kara para aklama" soruşturmasında dikkat çeken bir genişleme yaşandı.

Geçtiğimiz ay ani bir kararla yayın hayatına son veren ve çalışanlarını işsiz bırakan Ekol TV’nin merkezinde olduğu dosya kapsamında yeni isimler mercek altına alındı. Savcılık, kanalın kuruluş ve işleyiş süreçlerini inceleyerek iş insanı Mübariz Mansimov, bahis dünyasının tanınmış isimlerinden Veysel Şahin, kanalın eski Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve hukukçu Ersan Şen'i de soruşturma listesine ekledi.

Adı geçen isimlerden Prof. Dr. Ersan Şen, ODATV’ye yaptığı açıklamada söz konusu kanalla herhangi bir ticari bağının bulunmadığını belirtti. Dosyaya dahil edilmesinden haberdar olmadığını ifade eden Şen, konuyla ilgili bilgisinin ve ilgisinin bulunmadığını vurguladı. 

Yaklaşık iki yıl boyunca ulusal yayın yapan kanal, kapandığı dönemde yönetim tarafından yapılan açıklamada kararın ekonomik gerekçelerle alındığını savunmuştu. Ancak yargıya taşınan iddialar, kanalın finansal yapısı ve bağlantılı olduğu isimler üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor.

2007 yılında başladı medya sektörü maceram, 2009 yılında İstanbul Aydın Üniversitesi İnternet Gazeteciliği ve Yayıncılığı bölümünden mezun olunca daha da perçinlendi. Türkiye’nin en büyük medya kuruluşlarında stajyer, editör, haber müdürü ve danışmanlık gibi görevler aldıktan sonra 2022 yılından bu yana Onedio’dayım. ‘Eşik bekçiliğidir’ diye ustalarımızdan öğrendiğimiz gazeteciliğin ‘etik’ değerlerine inanarak ve sadık kalarak Türkiye ve dünya gündemini en sıcak haliyle size iletmeye çalışıyorum.
