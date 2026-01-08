Geçen Ay Ani Bir Kararla Kapanmıştı! Ekol TV’ye Kara Para Aklama Soruşturması Açıldı

Geçtiğimiz ay ani bir kararla yayın hayatına son veren ve çalışanlarını işsiz bırakan Ekol TV’nin merkezinde olduğu dosya kapsamında yeni isimler mercek altına alındı. Savcılık, kanalın kuruluş ve işleyiş süreçlerini inceleyerek iş insanı Mübariz Mansimov, bahis dünyasının tanınmış isimlerinden Veysel Şahin, kanalın eski Genel Yayın Yönetmeni Emrah Doğru ve hukukçu Ersan Şen'i de soruşturma listesine ekledi.

Adı geçen isimlerden Prof. Dr. Ersan Şen, ODATV’ye yaptığı açıklamada söz konusu kanalla herhangi bir ticari bağının bulunmadığını belirtti. Dosyaya dahil edilmesinden haberdar olmadığını ifade eden Şen, konuyla ilgili bilgisinin ve ilgisinin bulunmadığını vurguladı.

Yaklaşık iki yıl boyunca ulusal yayın yapan kanal, kapandığı dönemde yönetim tarafından yapılan açıklamada kararın ekonomik gerekçelerle alındığını savunmuştu. Ancak yargıya taşınan iddialar, kanalın finansal yapısı ve bağlantılı olduğu isimler üzerinde yoğunlaşmaya devam ediyor.