Sık Sık Diş Eti Kanaması Yaşıyorsanız Bu 10 Tavsiyeye Kulak Verin!
Diş fırçalama sırasında bir baktınız, diş etinizden sızan kırmızı bir akış... “Aman, ne oldu?” diye panik yapabilirsiniz, ama korkmayın, bu tek başına felaket anlamına gelmiyor. Ancak sürekli bu kanamalar devam ediyorsa, “Bir dakika, burada bir şeyler yanlış” demek lazım. Neyse ki, diş eti kanamasını engellemek ve sağlıklı diş etlerine sahip olmak sandığınız kadar zor değil. İşte diş eti kanamanızı durduracak 11 pratik tavsiye (evet, bunları uygulayın, farkı göreceksiniz):
1. Fırçalarınızı sert değil, yumuşacık seçin.
2. Diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin.
3. Diş eti kanamasına karşı ağız bakım suyu kullanın!
4. C vitamini alımına dikkat edin.
5. Dişlerinizi zarar vermemek için sert yiyeceklerden kaçının.
6. Yeterli su içmeye özen gösterin.
7. Stresi azaltmaya çalışın.
8. Dişlerinizi günlük olarak fırçalayın.
9. Diş hekimi kontrollerinizi ihmal etmeyin.
10. Yatmadan önce dişlerinizi iyi temizleyin.
