Sık Sık Diş Eti Kanaması Yaşıyorsanız Bu 10 Tavsiyeye Kulak Verin!

Ecem Bekar
08.01.2026 - 23:16

Diş fırçalama sırasında bir baktınız, diş etinizden sızan kırmızı bir akış... “Aman, ne oldu?” diye panik yapabilirsiniz, ama korkmayın, bu tek başına felaket anlamına gelmiyor. Ancak sürekli bu kanamalar devam ediyorsa, “Bir dakika, burada bir şeyler yanlış” demek lazım. Neyse ki, diş eti kanamasını engellemek ve sağlıklı diş etlerine sahip olmak sandığınız kadar zor değil. İşte diş eti kanamanızı durduracak 11 pratik tavsiye (evet, bunları uygulayın, farkı göreceksiniz):

1. Fırçalarınızı sert değil, yumuşacık seçin.

Diş fırçası aldığınızda, 'En serti ne kadar?' diye bakmayın. Diş etlerinizle barış içinde yaşamak istiyorsanız, yumuşak kıllı bir fırça seçin. Çünkü sert fırçalar, diş etlerinizi bile bile canından bezdirir. Düşünsenize, sabah sabah diş etlerinizin size küsmesini mi istiyorsunuz?

2. Diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin.

Diş fırçası yalnızca diş yüzeylerini temizler, fakat dişlerinizin arasındaki yiyecek kalıntılarını ve plakları temizlemek için diş ipine ihtiyaç var. Diş ipi, diş etlerinizi koruyarak kanama riskini azaltır. Günlük diş ipi kullanımı, diş eti sağlığınız için çok önemli.

3. Diş eti kanamasına karşı ağız bakım suyu kullanın!

Ağız bakım suyu, ağız hijyenini sağlamanın bir başka önemli yolu. Ancak alkol içermeyen ve yumuşak formüllerle üretilmiş bir gargara tercih etmeniz daha sağlıklı olacak. Alkol içeren gargara ürünleri diş etlerinizi kurutabilir ve kanamaya neden olabilir, bu yüzden dikkatli seçilmeli.

4. C vitamini alımına dikkat edin.

C vitamini, bağışıklık sistemini güçlendiren ve diş etlerini sağlıklı tutan önemli bir vitamindir. Yetersiz C vitamini alımı, diş eti kanamalarına yol açabilir. Portakal, kivi, biber ve yeşil yapraklı sebzeler gibi C vitamini bakımından zengin besinleri düzenli olarak tüketmek diş etlerinizin sağlığını korur.

5. Dişlerinizi zarar vermemek için sert yiyeceklerden kaçının.

Çok sert yiyecekler, diş etlerinizin zarar görmesine ve kanamaya neden olabilir. Özellikle fındık, sert şekerler gibi sert gıdaları yerken dikkatli olmalısınız. Dişlerinizi kırmamaya özen gösterin ve diş etlerinize zarar vermemek için bu tür yiyecekleri yavaşça çiğnemeye çalışın.

6. Yeterli su içmeye özen gösterin.

Diş etleri, tıpkı cildiniz gibi nem ister. Günde en az 8 bardak su içmezseniz, ağzınız kurur, bakteriler de iş başına geçer. Ne kadar su o kadar sağlıklı diş etleri, bir de üstüne parlak bir gülümseme! Bolca su içmeye ne dersiniz?

7. Stresi azaltmaya çalışın.

Stres, vücudun genel sağlığını olumsuz yönde etkileyebileceği gibi, diş etlerinizi de olumsuz etkiler. Aşırı stres, diş eti iltihabı ve kanama riskini artırabilir. Yoga, meditasyon, derin nefes egzersizleri ve doğa yürüyüşleri gibi rahatlatıcı aktiviteler, stresin kontrol altına alınmasına yardımcı olabilir.

8. Dişlerinizi günlük olarak fırçalayın.

Dişlerinizi günde en az iki kez, sabah ve akşam olmak üzere düzenli olarak fırçalamayı unutmayın. Bu, ağız içindeki bakterileri temizleyerek diş etlerinizin sağlıklı kalmasını sağlar. Ayrıca dişlerinizi fırçalarken diş etlerinize nazik davranmaya özen gösterin.

9. Diş hekimi kontrollerinizi ihmal etmeyin.

Diş eti kanaması yaşıyorsanız, bu durumun altında başka sağlık sorunları olabileceğini göz önünde bulundurmalısınız. Diş hekiminizi düzenli olarak ziyaret ederek, herhangi bir diş eti hastalığını erken aşamada tespit edebilir ve tedaviye başlayabilirsiniz. Diş hekimi kontrolleri, diş sağlığınızın korunmasında büyük rol oynar.

10. Yatmadan önce dişlerinizi iyi temizleyin.

Geceleri ağızda kalan yemek artıkları, sabah uyandığınızda diş etlerinizin kanamasına neden olabilir. O yüzden yatmadan önce dişlerinizi temizleyip, diş ipi kullanmayı ihmal etmeyin. Diş etleriniz size teşekkür edecektir!

Ecem Bekar
Ege Üniversitesi Edebiyat Fakültesi mezunuyum. İnsanları, davranışlarını ve zihinlerindeki o görünmez ama rengarenk düşünceleri gözlemlemeye her zaman büyük bir merak duydum. Zamanla bu merak, yazmaya, anlatmaya ve içerik üretmeye dönüştü. 2024’ten beri Onedio’da, farklı kategorilerde liste ve test formatında bilgilendirici içerikler hazırlıyorum. Gündelik hayatın küçük tuhaflıklarını, eğlenceli anlarını ve insan olmanın karmaşık yanlarını kelimelere dökmek benim için büyük bir keyif. Amacım hem düşündürmek hem de faydalı, eğlenceli içerikler sunmak.
