onedio
article/comments
article/share
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam
, Kozmetik
Bu Ürünler Çok Revaçta: Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

etiket Bu Ürünler Çok Revaçta: Haftanın En Çok Satan Ürünleri!

Ceren Tarı
Ceren Tarı - Onedio Üyesi
28.12.2025 - 14:02

Bu hafta kullanıcıların en çok ilgi gösterdiği ürünleri sizin için bir araya getirdik! Philips Kablosuz Elektrikli Süpürgeden Kahve Dünyası ürünlerine kadar pek çok farklı kategoride en çok satılan ürünler aşağıda sizi bekliyor. Hem ilham verecek hem de hayatınızı kolaylaştıracak bu popüler seçeneklere birlikte göz atmaya ne dersiniz?

Bu içerik 28.12.2025 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bu hafta çok satanlar listesinde öne çıkan Julius Meinl President çekirdek kahve, orta kavrulmuş yapısı ve klasik aromasıyla güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir seçenek.

Bu hafta çok satanlar listesinde öne çıkan Julius Meinl President çekirdek kahve, orta kavrulmuş yapısı ve klasik aromasıyla güne keyifli bir başlangıç yapmak isteyenler için harika bir seçenek.

Kahvenizi ister sabah enerjinizi yükseltmek için demleyin, ister günün yorgunluğunu atarken keyifle yudumlayın...

Linki burada

Capri-Sun Safari, özellikle meyveli içecekleri sevenler için harika bir atıştırmalık eşlikçisi!

Capri-Sun Safari, özellikle meyveli içecekleri sevenler için harika bir atıştırmalık eşlikçisi!

20'li paket avantajıyla stoklamak için güzel bir fırsat.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

Türkiye'de en çok okunan kitaplar arasında yerini alan Aylardan Kasım Günlerden Perşembe, bayılarak okuyacağınız kitaplardan biri.

Türkiye'de en çok okunan kitaplar arasında yerini alan Aylardan Kasım Günlerden Perşembe, bayılarak okuyacağınız kitaplardan biri.

Ayşe Kulin bu romanında, Atatürk’ü bu kez bir önder olarak değil; duyguları, yalnızlıkları ve insani yönleriyle ele alıyor. Onun kararlarının arkasındaki iç çatışmaları, yaşadıklarını ve hissettiklerini merkeze alan hikâye, okuru tarihin bilinen yüzünün ötesine taşıyor. 

Linki burada

Philips 7000 Serisi Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge, günlük temizlik rutininizi ciddi anlamda kolaylaştıran güçlü bir yardımcı!

Philips 7000 Serisi Aqua Kablosuz Elektrikli Süpürge, günlük temizlik rutininizi ciddi anlamda kolaylaştıran güçlü bir yardımcı!

PowerCyclone 12 teknolojisi sayesinde tozu hızla ayırır ve yüksek emiş gücüyle yüzeylerde derinlemesine temizlik yapıyor.

Linki burada

Kullanıcı yorumu;

Elime hızlı ve sorunsuz bir şekilde ulaştı, kullanımı kolay ve iyi bir fiyat performans ürünü; benim beklentilerimi karşıladı.

Solo Asılabilir Kağıt Havlu 2 aL 1 öde fırsatıyla herkesin sepetini dolduran o kampanya!

Solo Asılabilir Kağıt Havlu 2 aL 1 öde fırsatıyla herkesin sepetini dolduran o kampanya!

Günlük kullanımda dayanıklılığıyla işinizi kolaylaştıran bu kağıt havlular, mutfakta temizlikten hızlı çözümlere kadar her an kurtarıcı oluyor. 

Hem ekonomik hem de kullanışlı bir alışveriş yapmak isteyenler için bu fırsat kaçmaz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyası bu haftada sepetleri doldurdu!

Kahve Dünyası’nın “2. ürün 1 TL” kampanyası bu haftada sepetleri doldurdu!

Lavi Karışık Dolgulu Kakaolu Çikolata 500 g, zengin iç dolguları ve yoğun kakaolu lezzetiyle çikolata keyfini bir üst seviyeye taşıyor.  İkram sofralarında fark yaratacak, hediye olarak verildiğinde yüzleri gülümsetecek bir çikolata.

Linki burada

%100 saf Ege pamuğundan üretilen bu bornozlar, yumuşacık dokusu ve yüksek emiciliğiyle banyodan çıktığınız anda konforu hissettiriyor.

%100 saf Ege pamuğundan üretilen bu bornozlar, yumuşacık dokusu ve yüksek emiciliğiyle banyodan çıktığınız anda konforu hissettiriyor.

%25 indirim fırsatıyla bedenler hızla tükenmeden, bu kaliteyi kaçırmamak için hemen sepetinize eklemeyi unutmayın.

Linki burada

Güne hem fit hem de lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenlerin bu hafta favorisi olan Hazır Protein Pankek Karışımı!

Güne hem fit hem de lezzetli bir başlangıç yapmak isteyenlerin bu hafta favorisi olan Hazır Protein Pankek Karışımı!

Spor sonrası, sağlıklı kahvaltı ya da tatlı krizlerinde gönül rahatlığıyla tercih edebileceğiniz bu karışım, şimdi %10 indirimli.

Ürüne buradan ulaşabilirsiniz.

4 al 2 öde fırsatıyla kaliteli ve şık telefon kılıfı arayanların bu hafta tercihi oldu!

4 al 2 öde fırsatıyla kaliteli ve şık telefon kılıfı arayanların bu hafta tercihi oldu!

Telefonunuzu hem koruyup hem de stilinizi yansıtmak istiyorsanız, doğru yerdesiniz. Canlı renkleri ve dikkat çeken desenleriyle bu kılıflar, sade tasarımlardan sıkılanlar için harika bir alternatif.

Linki burada

Kremi'de 2. ürüne %80 indirim fırsatıyla yeni yıl için son hazırlıklarınızı yapabilirsiniz!

Kremi'de 2. ürüne %80 indirim fırsatıyla yeni yıl için son hazırlıklarınızı yapabilirsiniz!

Peptit, seramid ve E vitamini içeren besleyici formülü sayesinde dudakları gün boyu nemlendirir, yumuşatır ve pürüzsüz bir görünüm kazandırır.

Linki burada

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ceren Tarı
Ceren Tarı
Onedio Üyesi
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın