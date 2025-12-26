BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 2 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
2 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.
Senna 55" Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.900 TL
Bonera Wok Tava 219 TL
Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 800 cc 99 TL
Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası 1.799 TL
Kiğılı Dynamic Erkek Triko Kazak 579 TL
