BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 2 Ocak 2026 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.12.2025 - 10:58

2 Ocak 2026 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.

Senna 55" Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.900 TL

Senna 55" Frameless Ultra HD Qled Google Tv 16.900 TL

  • Dijitsu 43' Full HD Google Tv 9.290 TL

  • Delonghi Tam Otomatik Kahve Makinesi 14.900 TL

  • Kumtel Yavaş Sıkım Katı Meyve Sıkacağı 2.450 TL

  • Range Şarjlı Telefon Tutuculu Makyaj Aynası 950 TL

  • Philips Dikey Şarjlı Süpürge 8.900 TL

  • Philips Azur Buharlı Ütü 2.150 TL

  • Polosmart Diz Maşaj Cihazı 890 TL

  • Polosmart Vücut ve Yüz Masaj Cihazı 549 TL

  • Polosmart Sırt Masaj Cihazı 990 TL

  • Polosmart Görüntü Aktarım Cihazı 399 TL

  • Polosmart Masaj Tabancası 490 TL

  • Parti Topu 349 TL

Bonera Wok Tava 219 TL

Bonera Wok Tava 219 TL

  • Solingen Simli Meyve Bıçağı 3'lü 119 TL

  • Rooc Yuvarlak Uçlu Dişli Bıçak 59 TL

  • Bıçak Çeşitleri 139 TL

  • Desenli Çelik Kesme Panosu 329 TL

  • Matara 730 ml 129 TL

  • Süzgeç 17 cm 79 TL

  • Süzgeç 14 cm 59 TL

  • Bonera Emaye Kapaklı Emaye Tencere 259 TL

  • Çatal Kaşıklı 2 Katlı Saklama Kabı 2'li 75 TL

  • Kapaklı Poşet Klipsi 2'li 65 TL

  • Saklama Kabı Seti 7'li 169 TL

  • Şeffaf Askı Seti 6'lı 59 TL

  • Petek Kurutmalık 169 TL

  • Desenli Yuvarlak Metal Tepsi 69 TL

  • Ayarlanabilir Çekmece İçi Kaşıklık 89 TL

Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 800 cc 99 TL

Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 800 cc 99 TL

  • Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 1200 cc 129 TL

  • Lav Kilitli Cam Saklama Kabı 1900 cc 169 TL

  • Lav Alinda Saklama Kabı 35 TL

  • Lav Sera Baharatlık 49 TL

  • Lav Kase 6'lı 99 TL

  • Lav Cube Cam Saklama Seti 3'lü 179 TL

  • Lav Odin Renkli Çerezlik 3'lü 129 TL

  • Cam Yağlık 750 cc 35 TL

  • Colorina Cam Derin Kase 32 cm 159 TL

  • Colorina Cam Derin Kase 21 cm 79 TL

  • Colorina Cam Tatlı Tabağı 4'lü 99 TL

  • Rakle Bambu Standlı Desenli Cam Kahvaltı Seti 4'lü 349 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 65 TL

  • Porselen Kahve Fincan Seti 4'lü 189 TL

  • Glass in love Gravürlü Cam Kavanoz 1350 cc 59 TL

  • Glass in love Romantik Fiyonklu Borosilikat Kupa 189 TL

  • Glass in love Cam Tatlı Kasesi / Çerezlik 4'lü 199 TL

Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası 1.799 TL

Uzaktan Kumandalı Formula Yarış Arabası 1.799 TL

  • Fast&Furious Tekli Araba 169 TL

  • Dans Eden Robot Robo Beats 799 TL

  • Baykuş Figürlü Bebek Uyku Cihazı 279 TL

Kiğılı Dynamic Erkek Triko Kazak 579 TL

Kiğılı Dynamic Erkek Triko Kazak 579 TL

  • Erkek İçi Welsoft Polar Gömlek 489 TL

  • Kiğılı Dynamic Erkek Peluş Sweat 559 TL

  • Kadın / Erkek Eşofman Altı 249 TL

  • Kadın / Erkek Bere 129 TL

  • Kadın Ev Botu 179 TL

  • Kaşmir Halı Coco Paspas 40x60 cm 199 TL

  • Molinella Welsoft Kırlent Kılıfı 159 TL

  • Çift Kişilik Battaniye 579 TL

  • Tek Kişilik Battaniye 525 TL

  • Çift Taraflı Tv Battaniyesi 399 TL

  • North Pacific Büyük Boy PP Valiz 870 TL

  • North Pacific Orta Boy PP Valiz 750 TL

  • North Pacific Küçük Boy PP Valiz 680 TL

  • Stickerlı Boyama Seti 159 TL

  • Sticker Kitabı 69 TL

  • Hatıra Defteri 289 TL

  • Şeklli Not Defteri 79 TL

  • Metal Yuvarlak Kutu 59 TL

  • Lisanslı Matara 500 ml 199 TL

  • Lisanslı Kupa 109 TL

  • Kalemtıraş ve Silgi Seti 49 TL

  • Lisanslı Balon 6'lı 49 TL

