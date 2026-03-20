Gülçin Ergül Paylaşımlarıyla Endişelendirdi!

Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
Bir döneme damga vuran şarkılarıyla hafızalara kazınan Gülçin Ergül, bu kez müziğiyle değil yaptığı endişe dolu paylaşımlarla gündeme geldi. Ünlü şarkıcının paylaşımları hayranlarını endişelendirdi.

Reklam

Hepsi grubunun eski üyelerinden olan Gülçin Ergül, kariyeri boyunca birçok hit şarkıya imza atarak geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Grup döneminde yakaladığı çıkışın ardından solo kariyerinde de üretmeye devam eden Ergül, güçlü sesi ve sahne performansıyla müzik dünyasında kendine sağlam bir yer edindi.

Bir Tanecik Aşkım, Hoş Geldin, Ara Ara gibi parçalarla adından bahsettiren ve sesiyle övgü toplayan Gülçin gündeme zaman zaman yaptığı açıklamalarla geliyor.

Geçtiğimiz saatlerde yaptığı paylaşımlarla dikkat çeken Gülçin Ergül, kendisini güvende hissetmediğini dile getirdi.

Özellikle kapısına gelen kimliği belirsiz bir kişiyle yaşadığı diyalog, hayranlarını endişelendirdi.

Peş peşe yaptığı açıklamalar kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

“Güvenliğimi tetikleyen, beni tehlikeye atan birçok şey yaşadım. Travmatik şeyler… Buraya yansıtmadım. Suistimal edildim. Bilin ki, bildiğiniz gibi ben alkol, sigara vesaire hiçbir şey kullanmayan biriyim; bu da çevremde bilinen bir şeydir. Röportajlarda da sesimi korumak için bunlara önem verdiğimi hep söyledim. Beni bilinçsiz bir şekilde herhangi bir travmatik durumda bırakan bir şeyler olduysa da bunun benim sorumluluğumda ve bilincimde olmadığını bilmenizi isterim. Bugün güvenliksiz durumlarda kalan başka bir kadın olarak korunmaya ve desteklenmeye ihtiyaç duyuyorum. Gerçekten zor günler geçiriyorum çünkü korunmam için hayatımı tamamen köklü şekilde değiştirmem gerekiyor. Mental destek alarak izole olmak istedim. Sınırlarımı korumak istiyorum. Eğer kedilerime bir şey olursa ya da bana bir şey olursa gözümü arkada bırakmayın. Sığınabileceğim yer burası diye geldim.”

Ergül'ün kapısının önüne gelen kişiyle diyaloğu dikkat çekti.

Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
