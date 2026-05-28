Survivor Beyza'nın Sevgilisini Sercan'la Aldattığı İddia Edilmişti: Acun Ilıcalı İddialara Son Noktayı Koydu

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, 'Beyza konusunda o gün konuşmamızda tam böyle Beyza da akıcı konuşmadığı için ve biraz olay havada kaldığı için olası soru işaretlerini yok etme adına benim bazı konulara açıklık getirmem gerekiyor.

Konu şu; Beyza, Mavi takım kampından yüzerek Kırmızı takım kampına gidiyor. Orada herkesin görebileceği bir yerde, bizim ekibimizin onları gördüğü yer ve bulduğu yer, herkesin görebileceği kampın kendi alanının tam köşesi diyebiliriz. Orada Sercan'la konuşurken bizim ekibimiz görüyor, fark ediyor ve onları uyarıyor. Onlar da 'Evet, burada hatalıyız' diyorlar, konu da bundan ibaret.

Yani Sercan'la Beyza normal bir şekilde, bütün açık olan, herkesin göreceği bir yerde konuşurken bizim ekip öbür kampın köşesinde onları görüyor. Olay bundan ibaret. Bununla ilgili açıkçası polemik olursa çok yanlış olur diye düşünüyorum. Bunun altını çiziyorum, konu budur.' dedi.