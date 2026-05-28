article/comments
article/share
Haberler
TV
Survivor Beyza'nın Sevgilisini Sercan'la Aldattığı İddia Edilmişti: Acun Ilıcalı İddialara Son Noktayı Koydu

Survivor Beyza'nın Sevgilisini Sercan'la Aldattığı İddia Edilmişti: Acun Ilıcalı İddialara Son Noktayı Koydu

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
28.05.2026 - 15:21
google-g-white cross-white onedio-o-white
Onedio’yu Google’da tercih edilen kaynak olarak ekleyin plus-blue

Survivor'da Beyza'nın elenmesinden hemen önce gerçekleşen olaylar X'te en çok konuşulan konular oldu. Beyza'nın yüzerek ada değiştirmesi, Sercan'ın yanında yakalanması hem Survivor'ın gündemine oturdu hem de sosyal medyada konuşulan bu konular Beyza'nın sevgilisi Kerimhan Duman'ın Beyza'yı takipten çıkmasıyla sonuçlandı. Hal böyle olunca Acun Ilıcalı, ada konseyinde duruma dair açıklama yaptı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Survivor'da yüzerek ada değiştiren Beyza'nın Sercan'ın yanında bulunması son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Survivor'da yüzerek ada değiştiren Beyza'nın Sercan'ın yanında bulunması son günlerde en çok konuşulan konulardan biri oldu.

Acun Ilıcalı'nın sorularını geçiştiren Beyza'ya Ilıcalı, yalan söylediğini belirterek öfkelendi. Beyza'nın neden yüzerek adadan kaçtığı ve neden Sercan'ın yanında bulunduğu bilinmezken adada pek çok iddia ortaya atıldı. Sercan ve Beyza'nın aşk yaşadığı iddialarının ardından Beyza'nın sevgilisi Arka Sokaklar'ın Tunç'u Kerimhan Duman'ın, sevgilisini takipten çıkmasıyla sonuçlandı.

Acun Ilıcalı, Sercan ve Beyza'nın yasak aşk yaşadığı iddialarına son noktayı koydu.

Ada konseyinde konuşan Acun Ilıcalı, 'Beyza konusunda o gün konuşmamızda tam böyle Beyza da akıcı konuşmadığı için ve biraz olay havada kaldığı için olası soru işaretlerini yok etme adına benim bazı konulara açıklık getirmem gerekiyor.

Konu şu; Beyza, Mavi takım kampından yüzerek Kırmızı takım kampına gidiyor. Orada herkesin görebileceği bir yerde, bizim ekibimizin onları gördüğü yer ve bulduğu yer, herkesin görebileceği kampın kendi alanının tam köşesi diyebiliriz. Orada Sercan'la konuşurken bizim ekibimiz görüyor, fark ediyor ve onları uyarıyor. Onlar da 'Evet, burada hatalıyız' diyorlar, konu da bundan ibaret.

Yani Sercan'la Beyza normal bir şekilde, bütün açık olan, herkesin göreceği bir yerde konuşurken bizim ekip öbür kampın köşesinde onları görüyor. Olay bundan ibaret. Bununla ilgili açıkçası polemik olursa çok yanlış olur diye düşünüyorum. Bunun altını çiziyorum, konu budur.' dedi.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın