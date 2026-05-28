Final Kararı Alan Dev Yapım YouTube İzlenmelerinde Zirveye Yerleşti

Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
28.05.2026 - 15:39
Televizyon ekranlarında yayınlanan dizilerin izlenme başarıları ölçülürken televizyon reytinglerinin yanı sıra dijital platformlardaki performansları da artık büyük bir önem taşıyor. Yapımların televizyondaki reyting listelerinde elde ettikleri sonuçlar ile internet ortamındaki izleyici oranları arasında ciddi farklar meydana gelebiliyor. Özellikle YouTube platformunda yayınlanan dizi bölümlerinde dudak uçuklatan türden izlenme oranları yakalanabiliyor. Biz de YouTube’da ilk bölümleriyle milyonlarca tık alarak dikkatleri üzerine çeken yapımların güncel sıralamasını sizler için derledik.

Televizyon dizilerinin dijital dünyadaki varlığını gösteren en önemli ölçütlerden biri olan ilk bölüm YouTube izlenme rakamları resmi verilerle açıklandı.

Ortaya çıkan istatistikler, televizyon reytingleri ile internet platformlarındaki izleyici ilgisinin ne kadar büyük bir değişkenlik gösterebileceğini kanıtladı. Televizyon ekranlarında ani bir kararla erken final ilan eden Eşref Rüya dizisi, YouTube üzerinde 48 milyondan fazla izlenerek listenin ilk sırasında yer aldı. Finali yaklaşan projenin internette zirveye yerleşmesi, dijital izleyicinin diziye olan yoğun ilgisini somut bir şekilde gösterdi. Listede ikinci sırayı alan Taşacak Bu Deniz dizisi de ilk bölümüyle 47 milyon barajını aşarak büyük bir dijital başarı elde etti.

Yeraltı dizisi ilk bölümüyle 44 milyondan fazla tıklanma alırken, Uzak Şehir projesi ise 40 milyon izlenme sayısına ulaşmayı başardı.

Uzun süredir ekranda olan Kızılcık Şerbeti dizisi 24 milyon seviyesini geride bırakırken, Güller ve Günahlar yapımı da 23 milyon izlenmeyle listede kendine yer buldu. Sevdiğim Sensin dizisi ilk bölümüyle 22 milyon izleyiciye ulaşırken, ekranların uzun soluklu işlerinden Teşkilat ise 21 milyon tıklanma aldı. Yeni nesil projelerden Halef Köklerin Çağrısı 18 milyon, tarihi yapım Mehmed Fetihler Sultanı ise 17 milyon izlenme oranına ulaştı. Ekran tarihinin en eski yapımlarından Arka Sokaklar ile Gönül Dağı dizileri ilk bölümleriyle 15'er milyon izlenerek dengeli bir grafik çizdi. Listede alt sıralara doğru ilerlediğimizde A.B.İ. dizisinin 11 milyon, Kuruluş Orhan projesinin ise 10 milyon seviyesine ulaştığı görülüyor. Listenin son basamaklarında yer alan Çirkin dizisi 6.5 milyon izlenirken, Cennetin Çocukları ise 6.2 milyon tıklanma sayısıyla sıralamayı tamamladı.

İşte güncel dizilerin ilk bölüm izlenme sayıları 👇

  • Eşref Rüya | 48+ Milyon

  • Taşacak Bu Deniz | 47+ Milyon

  • Yeraltı | 44+ Milyon

  • Uzak Şehir | 40+ Milyon

  • Kızılcık Şerbeti | 24+ Milyon

  • Güller ve Günahlar | 23+ Milyon

  • Sevdiğim Sensin | 22+ Milyon

  • Teşkilat | 21+ Milyon

  • Halef Köklerin Çağrısı | 18+ Milyon

  • Mehmed Fetihler Sultanı | 17+ Milyon

  • Arka Sokaklar | 15+ Milyon

  • Gönül Dağı | 15+ Milyon

  • A.B.İ. | 11+ Milyon

  • Kuruluş Orhan | 10+ Milyon

  • Çirkin | 6.5 Milyon

  • Cennetin Çocukları | 6.2 Milyon

2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi’nde Türk Dili ve Edebiyatı bölümünde lisans eğitimimi tamamladım. 2022 yılında Onedio’da başlayan serüvenimle birlikte editoryal açıdan kendimi pek çok kategoride içerikler üreterek geliştirdim. Şimdiyse deneyimlerimle ülke gündemimizden, sosyal medyada yaşanan gelişmelere birçok içeriği siz okuyucularımıza aktarıyorum.
