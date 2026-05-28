Final Kararı Alan Dev Yapım YouTube İzlenmelerinde Zirveye Yerleşti

Uzun süredir ekranda olan Kızılcık Şerbeti dizisi 24 milyon seviyesini geride bırakırken, Güller ve Günahlar yapımı da 23 milyon izlenmeyle listede kendine yer buldu. Sevdiğim Sensin dizisi ilk bölümüyle 22 milyon izleyiciye ulaşırken, ekranların uzun soluklu işlerinden Teşkilat ise 21 milyon tıklanma aldı. Yeni nesil projelerden Halef Köklerin Çağrısı 18 milyon, tarihi yapım Mehmed Fetihler Sultanı ise 17 milyon izlenme oranına ulaştı. Ekran tarihinin en eski yapımlarından Arka Sokaklar ile Gönül Dağı dizileri ilk bölümleriyle 15'er milyon izlenerek dengeli bir grafik çizdi. Listede alt sıralara doğru ilerlediğimizde A.B.İ. dizisinin 11 milyon, Kuruluş Orhan projesinin ise 10 milyon seviyesine ulaştığı görülüyor. Listenin son basamaklarında yer alan Çirkin dizisi 6.5 milyon izlenirken, Cennetin Çocukları ise 6.2 milyon tıklanma sayısıyla sıralamayı tamamladı.

İşte güncel dizilerin ilk bölüm izlenme sayıları 👇