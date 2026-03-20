Rapçi Canbay, Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın Hayatını Kaybettiği Olay Hakkında İlk Kez Konuştu!

Rapçi Canbay, Futbolcu Kubilay Kundakçı'nın Hayatını Kaybettiği Olay Hakkında İlk Kez Konuştu!

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu - Magazin Editörü
20.03.2026 - 19:51

Ümraniye’de yaşanan ve 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın hayatını kaybettiği olay gündemdeki yerini koruyor. Soruşturma sürerken, olayda adı geçen rapçi Canbay’dan ilk açıklama geldi.

İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen silahlı saldırı, genç yaşta bir hayatın son bulmasıyla büyük yankı uyandırdı.

İstanbul Ümraniye’de gerçekleşen silahlı saldırı, genç yaşta bir hayatın son bulmasıyla büyük yankı uyandırdı.

İddiaya göre, Canbay’ın da bulunduğu araca yönelik düzenlenen saldırıda 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı ağır yaralandı. Hastaneye kaldırılan genç isim, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında birçok detay mercek altına alınırken, olayın tarafları ve yaşananların perde arkası kamuoyu tarafından yakından takip edilmeye başlandı.

Yaşanan olayın ardından rapçi Canbay da sessizliğini bozdu. Yapılan açıklamada, yaşanan olaydan dolayı büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Canbay’dan ilk açıklama geldi.

Canbay Gecemuhabiri'ne 'Biz dün 22.00 sularında Ümraniye'de bir sokaktaydık. Aracımıza saldırı gerçekleştirildi' diyerek olay anından söz etti. Emniyet güçlerinin olayı takip ettiğini ve gerekli açıklamaların Emniyet ile başsavcılık tarafından yapılacağını belirten Canbay, 'Bizim acımız var, kardeşimizi kaybettik. Biz acımızı yaşıyoruz. Gerekli açıklamaları Emniyet, Başsavcılık yapacaktır' şeklinde konuştu.

Ecem Dalgıçoğlu
Ecem Dalgıçoğlu
Magazin Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü mezunuyum. Üniversite hayatım boyunca hem öğretmenlik yaptım hem de çeşitli fuarlarda çevirmenlik deneyimi kazandım. 2023 senesinden beri Onedio'da magazin kategorisinde içerik üretiyorum ve burada gündemdeki önemli gelişmelerden eğlenceli olaylara kadar geniş bir yelpazede içerik oluşturuyorum. Magazin editörü olarak, keyifli olduğu kadar güncel haberlerle de sizleri buluşturmayı amaçlıyorum.
