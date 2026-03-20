16'ncı Yüzyılda Yaşamış İtalyan Seyyahın Gözünden Osmanlı'da Ramazan Bayramı Adetleri

Kitabın 'Türklerin Orucu Bittiği Zaman Kutladıkları Bayramda Yaptıkları Eğlenceler' başlıklı bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

'Nisan ayında otuzu tamamladıktan sonra ve yeni ay gelince herkes mutluluğundan köpeklerin yaptığı gibi bağırmaya başlar. Kendilerini aralıksız yemeye ve içmeye verirler, o kadar ki sarhoş oluncaya kadar ve şarapla kafayı bulamayan rakı ve haşhaş tohumuyla sarhoş olur. Sonuçta bu üç bayram günü boyunca yeme, içme ve çalpara ve davulları çalmaktan başka bir şey yapılmaz. Kimileri şehir dışına at koşturmaya gider, ama sarhoş olarak. Hatıra olsun diye yakınlarının mezar taşlarının üzerinde yemek yerler ve iyice doyduktan sonra ölülerinin ruhuna dua ederler. Yollarda birbirleriyle selamlaşırken ellerini tokuştururlar, sonra ellerini öpüp alınlarına değdirirler. Bunu yaparken de bayram iyi olsun anlamına gelen ‘bayramın kutlu olsun’ derler. Bu zamanlarda Hristiyanlar şarabın hırsına kapılmamak için evlerinden çıkmazlar. Onlara has belli oyunlar oynarlar, mesela bir halatı iki taraftan çekmek, birtakım şeritler kullanarak birbirlerini itelemek, topuklarına çıngırak takıp birbiriyle karşılaşmak gibi.'