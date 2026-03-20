onedio
article/comments
article/share
Haberler
Genel Kültür
16'ncı Yüzyılda Yaşamış İtalyan Seyyahın Gözünden Osmanlı'da Ramazan Bayramı Adetleri

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 22:19

1532-1540 yılları arasında Kanuni Sultan Süleyman döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda yaşayan seyyah Luigi Bassano, dönemin gündelik yaşamını kaleme aldı. İtalyan yazar-seyyah, Kanuni Döneminde Osmanlı İmparatorluğu’nda Gündelik Hayat isimli eserin bir bölümünde Ramazan Bayramı adetlerine yer verdi. 16’ncı yüzyıl bayram adetlerinin anlatıldığı sayfa X’te ‘@menesduran’ isimli kullanıcı tarafından paylaşıldı. Seyyah tarafından anlatılan bayram adetleri ise X kullanıcılarını ikiye böldü.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Kanuni döneminde yaşamış İtalyan seyyah, 16. yüzyıl Ramazan Bayramı adetlerini yazdı.
twitter.com

Kitabın 'Türklerin Orucu Bittiği Zaman Kutladıkları Bayramda Yaptıkları Eğlenceler' başlıklı bölümünde şu ifadeler yer alıyor:

'Nisan ayında otuzu tamamladıktan sonra ve yeni ay gelince herkes mutluluğundan köpeklerin yaptığı gibi bağırmaya başlar. Kendilerini aralıksız yemeye ve içmeye verirler, o kadar ki sarhoş oluncaya kadar ve şarapla kafayı bulamayan rakı ve haşhaş tohumuyla sarhoş olur. Sonuçta bu üç bayram günü boyunca yeme, içme ve çalpara ve davulları çalmaktan başka bir şey yapılmaz. Kimileri şehir dışına at koşturmaya gider, ama sarhoş olarak. Hatıra olsun diye yakınlarının mezar taşlarının üzerinde yemek yerler ve iyice doyduktan sonra ölülerinin ruhuna dua ederler. Yollarda birbirleriyle selamlaşırken ellerini tokuştururlar, sonra ellerini öpüp alınlarına değdirirler. Bunu yaparken de bayram iyi olsun anlamına gelen ‘bayramın kutlu olsun’ derler. Bu zamanlarda Hristiyanlar şarabın hırsına kapılmamak için evlerinden çıkmazlar. Onlara has belli oyunlar oynarlar, mesela bir halatı iki taraftan çekmek, birtakım şeritler kullanarak birbirlerini itelemek, topuklarına çıngırak takıp birbiriyle karşılaşmak gibi.'

Paylaşıma gelen yorumlar şöyle oldu:

twitter.com

'Bayram' kelimesi Türkçe'den İtalyanca'ya geçti ve 'bailamme' oldu; bu bir tesadüf değildir. 

Bugün kargaşa, gürültülü kalabalık ya da büyük telaş anlamında kullanılıyor.

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com

👇🏻

👇🏻
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇🏻

👇🏻
twitter.com

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
2
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın