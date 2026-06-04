Persepolis'in Yazarı Marjane Satrapi Hayatını Kaybetti
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İran asıllı Fransız ünlü çizgi romancı, yönetmen ve yazar Marjane Satrapi, 4 Haziran 2026'da Paris'te 56 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi, Satrapi'nin kocasının ölümünden etkilenip bir yıl sonra 'üzüntüden öldüğünü' açıkladı.
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Marjane Satrapi kimdir?
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Uzun yıllardır Paris'te beraber yaşadığı eşi Mattias Ripa 2025'te 53 yaşında ölmüştü.
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İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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