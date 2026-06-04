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Persepolis'in Yazarı Marjane Satrapi Hayatını Kaybetti

Persepolis'in Yazarı Marjane Satrapi Hayatını Kaybetti

Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya - Gündem Editörü
04.06.2026 - 16:58
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İran asıllı Fransız ünlü çizgi romancı, yönetmen ve yazar Marjane Satrapi, 4 Haziran 2026'da Paris'te 56 yaşında hayatını kaybetti. Ailesi ve yakın çevresi, Satrapi'nin kocasının ölümünden etkilenip bir yıl sonra  'üzüntüden öldüğünü' açıkladı.

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Marjane Satrapi kimdir?

Marjane Satrapi kimdir?

Satrapi, 22 Kasım 1969'da İran'ın Reşt şehrinde doğdu. 1979 İran Devrimi'ni ve sonrasındaki dönemi otobiyografik çizgi roman serisi Persepolis ile dünyaya tanıttı. Kitap, siyah-beyaz çizim stiliyle büyük beğeni topladı ve 2007'de aynı adlı animasyon filme uyarlandı. Film, Oscar'a aday gösterildi.

Uzun yıllardır Paris'te beraber yaşadığı eşi Mattias Ripa 2025'te 53 yaşında ölmüştü.

Uzun yıllardır Paris'te beraber yaşadığı eşi Mattias Ripa 2025'te 53 yaşında ölmüştü.

Satrapi, İran rejimi muhalifliği ve kadın hakları savunucusu kimliğiyle tanınıyordu. Son yıllarda İspanya Prensesi Asturias Ödülü'nü kazanmış, Fransa'nın Legion d'Honneur nişanını ise İran politikası nedeniyle reddetmişti.

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Oğuzhan Kaya
Oğuzhan Kaya
Gündem Editörü
İngiliz Dili ve Edebiyatı mezunuyum. Öğretmenlik, çevirmenlik gibi görevlerde bulundum. Bu esnada pek çok mizah mecrasında yazılarım yayımlandı. Türkiye’de sosyal medyanın popülerleşmesinin ardından yaşanan her olayın hem şahidi oldum hem de bu mecraların aktarıcısı olmaya çalıştım. 2015 yılından beri Onedio’da yaratıcı içerikler ve sosyal medya gündemi üzerine çalışıyorum.
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