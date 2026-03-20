onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Canan Karatay’a Göre Uzak Durulması Gereken 3 Besin

Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.03.2026 - 20:47

Prof. Dr. Canan Karatay'dan 'bayram' uyarısı geldi. Oruçla dinlenen vücudun Ramazan Bayramı'nda şekerli ve unlu gıdalarla yorulmaması gerektiğini belirten Canan Karatay, uzak durulması gereken 3 besini açıkladı. Prof. Dr. Canan Karatay, bayram sofralarındaki 'en tatlı zehirlere' karşı uyardı.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Canan Karatay, şekeri 'en tatlı zehir' olarak tanımladı.

Ramazan ayı sona erdi, bayramın ilk günü 20 Mart Cuma günü gerçekleşti. Ramazan ayı boyunca oruç tutarak vücudun adeta bakıma alındığını dile getiren Prof. Dr. Canan Karatay, kritik uyarılarda bulundu. Oruç tutulduğu süre boyunca hücrelerin yenilendiğini kaydeden Karatay, bayram sofralarında yapılacak hataları sıraladı. 

Karatay, oruç süresince dinlenen ve yenilenen hücrelerin korunması için bayramda 'geleneksel' adı altında sunulan ikramlara karşı mesafeli olunması gerektiğini kaydetti. Şekeri 'en tatlı zehir' olarak tanımlayan ünlü profesör, özellikle üç temel besin grubunun vücutta 'toksin' etkisi yarattığına dikkat çekti.

Canan Karatay'a göre uzak durulması gereken 3 besin.

Vücudun Ramazan boyunca bir nevi 'fabrika ayarlarına' döndüğünü ifade eden Karatay, bayramda kontrolsüzce tüketilen gıdaların bu süreci durdurduğunu söylüyor. İşte Canan Karatay'a göre uzak durulması gereken 3 besin:

  • Gazlı içecekler ve meşrubatlar

  • Beyaz unlu hamur işleri

  • Rafine şekerli tatlılar

Haberi yapay zeka yorumuyla dinlemek ister misin?

*Bu içerik Google yapay zeka destekli bir not alma uygulaması olan NotebookLM ile oluşturuldu.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın