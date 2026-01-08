onedio
article/comments
article/share
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paylaşımı: “Masada Olmayanın Menüye Konulduğu Bir Kavga”

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paylaşımı: “Masada Olmayanın Menüye Konulduğu Bir Kavga”

Recep Tayyip Erdoğan
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
08.01.2026 - 08:49

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son günlerde dünyada artan gerilime dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. ‘Masada’ olmayanın ‘menüye’ konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız.” ifadelerini kullandı.

Dünyanın birçok bölgesi adeta diken üstünde. Uzmanlar, jeopolitik risklerin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtiyor.

Dünyanın birçok bölgesi adeta diken üstünde. Uzmanlar, jeopolitik risklerin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtiyor.

ABD’nin Venezuela’ya düzenlediği askeri operasyon, İran’da yaşanan protestolar ve İsrail’in İran’a yönelik olası bir saldırı hazırlığı; hem küresel ekonomiyi hem de insanların huzurunu olumsuz etkiliyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da yaptığı paylaşımda küresel ekonomide yaşanan gelişmelere dikkat çekti. Erdoğan, altın ve gümüş gibi değerli metallerin sürekli yükselişine vurgu yaparak, küresel ekonominin bu emtialar üzerinden şekillenen yeni ve sert bir mücadele sürecine girdiğini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “restoran” benzetmesi ise dikkat çekti:

Masada olmayanın ‘menüye’ konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız.”

'Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor.

Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde tutma uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor.

Batı dünyası, yıllardır başka ülkeleri tedip ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor.

“Masada” olmayanın “menüye” konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız.

Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye’yi sahiliselamete ulaştıracak olan kadro bellidir…

Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır.

Güçlü Türkiye’nin güvencesi; güçlü bir AK Parti, güçlü bir Cumhur İttifakı’dır.

Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur.'

