Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paylaşımı: “Masada Olmayanın Menüye Konulduğu Bir Kavga”

'Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor.

Enerji kaynaklarını elde etme uğruna, ticaret yollarını elde tutma uğruna yeni bir paylaşım rekabetinin hem de çok agresif bir şekilde yaşanacağı görülüyor.

Batı dünyası, yıllardır başka ülkeleri tedip ve tehdit etmek için kullandığı tüm argümanlarını tek tek kaybediyor.

“Masada” olmayanın “menüye” konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız.

Dalga boyu giderek artan bu küresel fırtınadan Türkiye’yi sahiliselamete ulaştıracak olan kadro bellidir…

Bu kadronun adı da AK Parti ve Cumhur İttifakı’dır.

Güçlü Türkiye’nin güvencesi; güçlü bir AK Parti, güçlü bir Cumhur İttifakı’dır.

Emperyalist oyunları bozacak olan irade, tecrübe ve cesaret işte bu kadroda, bu ittifakta ziyadesiyle mevcuttur.'