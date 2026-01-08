Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Paylaşımı: “Masada Olmayanın Menüye Konulduğu Bir Kavga”
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla son günlerde dünyada artan gerilime dikkat çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Küresel ekonomi, değerli metaller üzerinden yürüyeceği ve çok can yakacağı anlaşılan yeni bir muharebenin hızla içine sürükleniyor. ‘Masada’ olmayanın ‘menüye’ konulduğu acımasız bir bölüşüm kavgasının tam ortasındayız.” ifadelerini kullandı.
Dünyanın birçok bölgesi adeta diken üstünde. Uzmanlar, jeopolitik risklerin son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını belirtiyor.
