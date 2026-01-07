İstanbul Vapurlarında Çay Simit Devri Kapanıyor: Taze Çay Satışı İptal Edilebilir
İstanbul'un olmazsa olmazlarından biri vapur, vapurun olmazsa olmazlarından biri ise çaydır. Sıcacık çaya bir de simit eşlik ederse değmeyin keyfimize! Fakat T24'ten Ferhat Yaşar'ın aktardığına göre artık bir keyfi yapmak mümkün olmayacak.
Ferhat Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, şehir hatları vapurlarında yıllardır sürdürülen çay servisini kaldırmaya hazırlandığını aktardı.
Kaynak: T24 / Ferhat Yaşar
İstanbul vapurlarındaki 'taze çay' uygulaması kaldırılıyor.
İBB'nin çay uygulamasını yaygınlaştırıp yaygınlaştırmayacağı, gelen tepkilere göre belirlenecek.
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
