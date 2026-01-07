İstanbul Vapurlarında Çay Simit Devri Kapanıyor: Taze Çay Satışı İptal Edilebilir

Yaşar, 'İBB’nin uygulamayı yaygınlaştırıp yaygınlaştırmamaya, gelen tepkilere göre karar vereceği ifade edildi.' diyor. Vapur büfelerinde çalışan personel, İBB'nin Bakırköy’deki ek hizmet binasına çağrıldı. Personellere, görevlerinin yakında sona ereceği söylendi. Personel, talep etmesi halinde farklı iştiraklerde istihdam edilebilecek. Büfeler de kısa süre içerisinde kapatılacak.

Yeni karara karşı çıkanlar, sadece yolcular değil. Ferhat Yaşar, 'Çalışanlar, yıllardır emek verdikleri büfelerin kapatılmasına karşı çıkıyor.' diyerek ekliyor: 'Belirsizlik nedeniyle endişeli bir bekleyiş içindeler. Sadece bir tarih yok olacağı için değil, teknik olarak da sorunlu olduğu için otomatlara karşılar. İçecek satışında kullanılacak otomatların sık sık arıza yaptığı yönünde şikayetler alıyorlar. '

Yolculardan Damla Gencer'in ise birçok kişinin düşüncelerine tercüman olduğu görülüyor: “Gerçekten moralim çok bozuldu. Her şeyin robotlaşmasına karşıyım. Bu gemilerin bir dokusu, bir kültürü var; yok edilmemeli. Bu çok üzücü bir haber. Kaldırılmamalı.'