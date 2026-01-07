onedio
İstanbul Vapurlarında Çay Simit Devri Kapanıyor: Taze Çay Satışı İptal Edilebilir

İstanbul Vapurlarında Çay Simit Devri Kapanıyor: Taze Çay Satışı İptal Edilebilir

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
07.01.2026 - 21:44

İstanbul'un olmazsa olmazlarından biri vapur, vapurun olmazsa olmazlarından biri ise çaydır. Sıcacık çaya bir de simit eşlik ederse değmeyin keyfimize! Fakat T24'ten Ferhat Yaşar'ın aktardığına göre artık bir keyfi yapmak mümkün olmayacak.

Ferhat Yaşar, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, şehir hatları vapurlarında yıllardır sürdürülen çay servisini kaldırmaya hazırlandığını aktardı. 

Kaynak: T24 / Ferhat Yaşar

İstanbul vapurlarındaki 'taze çay' uygulaması kaldırılıyor.

İstanbul vapurlarındaki 'taze çay' uygulaması kaldırılıyor.

T24'ten Ferhat Yaşar'ın aktardığına göre, İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir hatları vapurlarında yıllardır sürdürülen çay servisini kaldırmaya hazırlanıyor. Vapur büfelerinde çalışan personeller bu konuda bilgilendirildi. Uygulama pilot olarak seçilen bazı vapurlarda çoktan başladı.

Buna göre, vapurlarda sıcak çay yalnızca otomatlardan alınabilecek. Otomatlardan alınan çaylar da doğal olarak ince belli bardaklarda değil, kağıt bardaklarda alınabilecek. Görseldeki çay fotoğrafı, artık sadece bir fotoğraftan ibaret olacak!

İBB'nin çay uygulamasını yaygınlaştırıp yaygınlaştırmayacağı, gelen tepkilere göre belirlenecek.

İBB'nin çay uygulamasını yaygınlaştırıp yaygınlaştırmayacağı, gelen tepkilere göre belirlenecek.

Yaşar, 'İBB’nin uygulamayı yaygınlaştırıp yaygınlaştırmamaya, gelen tepkilere göre karar vereceği ifade edildi.' diyor. Vapur büfelerinde çalışan personel, İBB'nin Bakırköy’deki ek hizmet binasına çağrıldı. Personellere, görevlerinin yakında sona ereceği söylendi. Personel, talep etmesi halinde farklı iştiraklerde istihdam edilebilecek. Büfeler de kısa süre içerisinde kapatılacak.

Yeni karara karşı çıkanlar, sadece yolcular değil. Ferhat Yaşar, 'Çalışanlar, yıllardır emek verdikleri büfelerin kapatılmasına karşı çıkıyor.' diyerek ekliyor:  'Belirsizlik nedeniyle endişeli bir bekleyiş içindeler. Sadece bir tarih yok olacağı için değil, teknik olarak da sorunlu olduğu için otomatlara karşılar. İçecek satışında kullanılacak otomatların sık sık arıza yaptığı yönünde şikayetler alıyorlar. '

Yolculardan Damla Gencer'in ise birçok kişinin düşüncelerine tercüman olduğu görülüyor: “Gerçekten moralim çok bozuldu. Her şeyin robotlaşmasına karşıyım. Bu gemilerin bir dokusu, bir kültürü var; yok edilmemeli. Bu çok üzücü bir haber. Kaldırılmamalı.'

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
Serkan Sonmez

vapurlara konan otomattan gelecek olan paralar ne oluyor acaba ayrıca kağıt bardak ile verilen çayın tadı yok kağıt bardaklar çevre kirliliği yaratıyor hiç m... Devamını Gör

Ync

Ve Deniz kagit bardaklarla dolacak...