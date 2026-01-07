onedio
THY Ekonomi Sınıfı Yemeğini Paylaşıp Tüm Dünyadan Övgü Toplayan Kişiye THY'den Büyük Jest

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
07.01.2026 - 19:04

Geçtiğimiz günlerde, THY'nin ekonomi sınıfında sunulan bir yemek gündem oldu. Hatta tüm dünya THY'ye övgüler yağdırmaya başladı! Farklı hava yollarının yemeklerinin paylaşılmasıyla başlayan bu akımda en çok beğeni alan hava yolu şirketi, elbette THY oldu.

THY'nin yemeğini paylaşıp markayı tüm dünyaya duyuran kişiye de THY'den büyük jest gecikmedi.

THY'nin ekonomi sınıfında sunduğu yemek, tüm dünyada viral oldu.

twitter.com

Farklı hava yolu şirketlerinin ekonomi veya business sınıflarındaki yolcularına sunduğu yemekler, kullanıcılar tarafından paylaşılmaya başlanınca kısa sürede akıma dönüştü.

Bir kullanıcının paylaştığı THY ekonomi sınıfı yemeği de tüm dünyanın dikkatini çekti.

Elbette THY'den yanıt gecikmedi!

twitter.com

'Dünyada en fazla ülkeye uçan hava yolu olarak, misafirlerimizi gökyüzünde özenle hazırlanan lezzetlerle ağırlamaktan gurur duyuyoruz. Ödüllü Business Class ve Ekonomi Class ikramlarımızla Türk Hava Yolları deneyimini yaşamaya davet ediyoruz.'

Yabancıların yorumlarını merak edersiniz, sizi şöyle alalım;

THY, bu kullanıcıya sadece cevap vermekle kalmadı, büyük bir de jest yaptı.

twitter.com

THY paylaşımını yapan kişi, 'Önümüzdeki hafta

@TurkishAirlines , beni ve ailemi gastronomi gezisi için Gaziantep'e gönderiyor!' dedi.

'Gaziantep, zengin yemek kültürü, efsanevi baklavası, fıstığı, Beyran çorbası, Ali Nazik kebabı, lahmacunu, katmeri ve daha birçok asırlık tarifiyle ünlü, UNESCO tarafından tanınan bir gastronomi şehridir.

Bu güzel şehri bir kez daha keşfetmek ve ülkemizin sunduğu en otantik lezzetlerden bazılarını tatmak için son derece heyecanlıyım.'

"Keşke o ben olsaydım."

twitter.com

"Bana da bilet vermek isterseniz, memnuniyetle kabul ederim."

twitter.com
Peki şimdi sıra kime geldi? :)

twitter.com

👇🏻

twitter.com

"Oradaki baklava en iyisi, bunu bir Yunan olarak söylüyorum."

twitter.com

Şimdiden afiyet olsun! 😂

twitter.com

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
