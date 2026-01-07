THY Ekonomi Sınıfı Yemeğini Paylaşıp Tüm Dünyadan Övgü Toplayan Kişiye THY'den Büyük Jest
Geçtiğimiz günlerde, THY'nin ekonomi sınıfında sunulan bir yemek gündem oldu. Hatta tüm dünya THY'ye övgüler yağdırmaya başladı! Farklı hava yollarının yemeklerinin paylaşılmasıyla başlayan bu akımda en çok beğeni alan hava yolu şirketi, elbette THY oldu.
THY'nin yemeğini paylaşıp markayı tüm dünyaya duyuran kişiye de THY'den büyük jest gecikmedi.
THY'nin ekonomi sınıfında sunduğu yemek, tüm dünyada viral oldu.
Elbette THY'den yanıt gecikmedi!
THY, bu kullanıcıya sadece cevap vermekle kalmadı, büyük bir de jest yaptı.
"Keşke o ben olsaydım."
"Bana da bilet vermek isterseniz, memnuniyetle kabul ederim."
Peki şimdi sıra kime geldi? :)
👇🏻
"Oradaki baklava en iyisi, bunu bir Yunan olarak söylüyorum."
Şimdiden afiyet olsun! 😂
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
