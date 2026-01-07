onedio
Türkiye'de İlk Kez Görüntülendi: Binlerce Kilometre Öteden Geldi!

Dilara Bağcı Peker
07.01.2026 - 18:09

Hatay'ın Samandağ açıklarında bugüne kadar Türkiye'de hiç görülmemiş bir kuş türü görüntülendi. Genellikle Güney Okyanusu'nda yaşayan büyük yelkovan kuşu, Türkiye'de ilk kez görüntülendi. Böylece ülkemizde gözlemlenen kuş türü sayısı 503'e çıktı!

Kaynak: TRT Haber

Türkiye'de ilk görüntülendi: Büyük yelkovan kuşu

TRT Haber'in aktardığına göre, Hatay'ın Samandağ açıklarında büyük yelkovan kuşu gözlemlendi. İlçedeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu ve arkadaşları, tekneyle denize açılıp gözlem yaptı. Abbasoğlu ve arkadaşları, genellikle güney okyanuslarda yaşayan büyük yelkovan kuşunu (Ardenna gravis) görüntüledi. Türkiye'de ilk kez görüntülenen kuş, kayıtlara geçti. Bu kayıtla Türkiye’de gözlemlenen kuş türü sayısı 503'e yükseldi.

Çağan Abbasoğlu, kuş gözlemi için Türkiye'ye gelmişti ve şu açıklamalarda bulundu;

'Kuş gözlemi için Hollanda'dan bölgeye gelen Çağan Abbasoğlu, 'Denize açıldığımızda büyük yelkovanı fark ettik. Heyecan vericiydi. Büyük yelkovanın Milleyha sahillerinin açıklarında görülmesi, bölgenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Burası Asi Nehri’nin denize döküldüğü bir nokta ve küçük bir delta yapısı oluşturuyor. Bu durum açık denizde balık ve su canlılarının çeşitliliğini artırıyor. Böylece kilometrelerce açıkta bile bu denli nadir türlerin görülmesine olanak sağlıyor. Büyük yelkovan son derece nadir bir kuş. Üremesini Güney Okyanusu’nda yer alan birkaç takım adada gerçekleştiriyor ve oldukça sınırlı bir dağılıma sahip. Binlerce kilometre öteden Türkiye kıyılarına gelmiş olması bu gözlemi çok daha özel kılıyor'

"Yaşadığımız heyecan bambaşka."

Kuş gözlemcisi Erol Yüksek de şunları söyledi:

'Dünyada bu kadar az görülen, bu denli nadir bir kuş türüne denk gelen insan sayısının çok az olduğunu düşünüyorum. Milleyha Kuş Cenneti, uzun yıllardır çok özel kuşlara ve yeni türlere ev sahipliği yapmaya devam ediyor. Daha önce de benzer heyecanlar yaşadım ancak bugün yaşadığım heyecan gerçekten bambaşkaydı. Değerli arkadaşlarımla birlikte bugün ülkemize yeni bir kuş türü kazandırmış olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Aslında bu durum Milleyha için bir bakıma rutin sayılabilir, çünkü burası kış göç rotasının tam üzerinde yer alıyor'

2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
