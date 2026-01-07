Türkiye'de İlk Kez Görüntülendi: Binlerce Kilometre Öteden Geldi!

TRT Haber'in aktardığına göre, Hatay'ın Samandağ açıklarında büyük yelkovan kuşu gözlemlendi. İlçedeki Milleyha Kuş Cenneti'nde çalışma yapan kuş gözlemcisi Çağan Abbasoğlu ve arkadaşları, tekneyle denize açılıp gözlem yaptı. Abbasoğlu ve arkadaşları, genellikle güney okyanuslarda yaşayan büyük yelkovan kuşunu (Ardenna gravis) görüntüledi. Türkiye'de ilk kez görüntülenen kuş, kayıtlara geçti. Bu kayıtla Türkiye’de gözlemlenen kuş türü sayısı 503'e yükseldi.

Çağan Abbasoğlu, kuş gözlemi için Türkiye'ye gelmişti ve şu açıklamalarda bulundu;

'Kuş gözlemi için Hollanda'dan bölgeye gelen Çağan Abbasoğlu, 'Denize açıldığımızda büyük yelkovanı fark ettik. Heyecan vericiydi. Büyük yelkovanın Milleyha sahillerinin açıklarında görülmesi, bölgenin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Burası Asi Nehri’nin denize döküldüğü bir nokta ve küçük bir delta yapısı oluşturuyor. Bu durum açık denizde balık ve su canlılarının çeşitliliğini artırıyor. Böylece kilometrelerce açıkta bile bu denli nadir türlerin görülmesine olanak sağlıyor. Büyük yelkovan son derece nadir bir kuş. Üremesini Güney Okyanusu’nda yer alan birkaç takım adada gerçekleştiriyor ve oldukça sınırlı bir dağılıma sahip. Binlerce kilometre öteden Türkiye kıyılarına gelmiş olması bu gözlemi çok daha özel kılıyor'