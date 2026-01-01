"Anadolu'nun Pompei'si" Diyorlar: Bölgenin En Büyüğü ve En Önemlisi!

Antalya'daki Myra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 2025 yılında büyük bir hızla devam etti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, antik kenti 'Anadolu'nun Pompei'si' olarak tanımlıyor. Çevik, Myra'nın alüvyonlarla örtülmesi sayesinde çok iyi korunduğunu belirtiyor.

Çevik, 'İleriye dönük olarak çok büyük bir bilgi rezervi aktaracağımızı düşünüyoruz. Bugün değilse bile, belki 100 yıl sonra yapılacak kazılarda, Pompei'de olduğu gibi son derece iyi korunmuş bir kentin ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Pompei lavlarla örtülmüştü, Myra ise alüvyonlarla örtüldü' diyor.