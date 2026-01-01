onedio
"Anadolu'nun Pompei'si" Diyorlar: Bölgenin En Büyüğü ve En Önemlisi!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 16:14

Ülkemizdeki antik kentler, kültürümüz için son derece önemli. Dünya tarihinde de önemli bir noktada olan antik kentlerimizde kazı çalışmaları hızla devam ediyor.  Antalya'da bulunan Myra Antik Kenti ile Andriake Liman Kenti'nde yürütülen arkeolojik kazılar, 2025 kazı sezonunda da yoğun şekilde devam etti.

Antalya'daki bu tarihi noktalar, Anadolu'nun Pompei'si olarak adlandırılıyor.

"Anadolu'nun Pompei'si" deniyor.

Antalya'daki Myra Antik Kenti'nde kazı çalışmaları 2025 yılında büyük bir hızla devam etti. Kazı Başkanı Prof. Dr. Nevzat Çevik, antik kenti 'Anadolu'nun Pompei'si' olarak tanımlıyor. Çevik, Myra'nın alüvyonlarla örtülmesi sayesinde çok iyi korunduğunu belirtiyor.

Çevik, 'İleriye dönük olarak çok büyük bir bilgi rezervi aktaracağımızı düşünüyoruz. Bugün değilse bile, belki 100 yıl sonra yapılacak kazılarda, Pompei'de olduğu gibi son derece iyi korunmuş bir kentin ortaya çıkacağını öngörüyoruz. Pompei lavlarla örtülmüştü, Myra ise alüvyonlarla örtüldü' diyor.

"Bölgenin en büyük tiyatrosu ve saf Roma tiyatrosu özellikleri taşıyor."

Çevik, yapının bölge açısından önemine dikkat çekiyor.  'Bu tiyatro yaklaşık 11 bin kişilik kapasiteye sahip. Bölgenin en büyük tiyatrosu ve saf Roma tiyatrosu özellikleri taşıyor'' diyen Çevik, bölgedeki restorasyonun yalnızca görsel bir çalışma olmadığını ve çalışmaların hassas şekilde ilerleyeceğini, bu nedenle yaklaşık 3-4 yıl sürebileceğini ifade ediyor.

Prof. Dr. Nevzat Çevik, Myra'da antik tiyatroda röleve, restitüsyon, restorasyon projelerinin tamamlandığını ve Koruma Kurulu'na sunulduğunu aktardı. Şu anda restorasyon projesinin ihale aşamasına hazırlandığını belirten Çevik, ‘’Onay sürecinin ardından 2026 yılında Myra Antik Tiyatrosu'nun restorasyonuna başlamayı planlıyoruz'' dedi.

