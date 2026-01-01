onedio
Yol Yok Araba Yok! 180 Köprüyle Bağlanan Köy Masalları Aratmıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 15:00

Hollanda’nın Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn, kartpostalları andıran manzarasıyla tanınıyor. Köy merkezinden kara yolu geçmiyor. Ulaşım kanallar üzerinden sağlanıyor. Sessiz tekneler, ahşap köprüler ve saz çatılı evler gündelik yaşamın parçası. Her yıl yaklaşık bir milyon ziyaretçi ağırlayan yerleşim, 'Hollanda’nın Venedik'i' benzetmesiyle anılıyor.

Köy merkezinde yol yok, ulaşım kanallar üzerinden sağlanıyor

Giethoorn’da trafik, kanallar boyunca ilerleyen teknelerle akıyor. Köy merkezinde asfalt ya da motorlu taşıt bulunmuyor. Günlük yaşam sessizliğiyle dikkat çekiyor. Market alışverişi, ziyaretler ve kısa yolculuklar elektrikli “fısıltı tekneleri” ile gerçekleşiyor. Düşük hız ve sessiz motorlar, doğayla uyumu koruyor.

Kanalların kıyısında uzanan dar patikalar yaya yürüyüşü ve bisiklet kullanımı için ayrılmış durumda. Ziyaretçiler araçlarını köy girişinde bırakıyor. İç kesimlere geçiş su yolu, bisiklet ya da yürüyüşle mümkün oluyor. Yerleşimin bu düzeni, sakin temposuyla öne çıkıyor.

180 köprüyle bağlanan adacıklar ve korunmuş mimari

Yerleşimdeki evler küçük adacıklar üzerine kurulu. Adacıklar, yaklaşık 180 ahşap köprüyle birbirine bağlanıyor. Köprülerin tamamı yaya geçişine uygun şekilde tasarlanmış. Saz çatılı çiftlik evleri, su kenarına dizilen bahçelerle birlikte karakteristik görünüm oluşturuyor.

Mimari doku titizlikle korunuyor. Ahşap cepheler, çiçeklerle çevrili bahçeler ve suya açılan iskeleler köy siluetini tamamlıyor. Yapıların büyük kısmı yüzyıllardır aynı estetik anlayışı yansıtıyor. Fotoğraf meraklıları için köy genelinde sayısız kare ortaya çıkıyor.

Giethoorn’un geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanıyor

İlk yerleşimciler, sel felaketleri sonrası toprak altında kalan yabani keçi boynuzlarından esinlenerek köye 'Geytenhoren' adını vermişti. Zamanla isim Giethoorn olarak kullanılmaya başlandı.

Köy çevresinde yer alan Weerribben-Wieden National Park, sazlıklar, göller ve yürüyüş rotalarıyla dikkat çekiyor. Yaz aylarında kanallar üzerinde tekne turları öne çıkıyor. Kış döneminde hava sıcaklığı düştüğünde su yolları donuyor. Donan kanallar, buz pateniyle ulaşıma imkân tanıyor. Mevsim geçişleri, köy yaşamını tamamen farklı deneyime dönüştürüyor.

