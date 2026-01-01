Yol Yok Araba Yok! 180 Köprüyle Bağlanan Köy Masalları Aratmıyor
Hollanda’nın Overijssel eyaletinde yer alan Giethoorn, kartpostalları andıran manzarasıyla tanınıyor. Köy merkezinden kara yolu geçmiyor. Ulaşım kanallar üzerinden sağlanıyor. Sessiz tekneler, ahşap köprüler ve saz çatılı evler gündelik yaşamın parçası. Her yıl yaklaşık bir milyon ziyaretçi ağırlayan yerleşim, 'Hollanda’nın Venedik'i' benzetmesiyle anılıyor.
Köy merkezinde yol yok, ulaşım kanallar üzerinden sağlanıyor
180 köprüyle bağlanan adacıklar ve korunmuş mimari
Giethoorn’un geçmişi 13. yüzyıla kadar uzanıyor
