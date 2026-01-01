Yol Yok Araba Yok! 180 Köprüyle Bağlanan Köy Masalları Aratmıyor

Giethoorn’da trafik, kanallar boyunca ilerleyen teknelerle akıyor. Köy merkezinde asfalt ya da motorlu taşıt bulunmuyor. Günlük yaşam sessizliğiyle dikkat çekiyor. Market alışverişi, ziyaretler ve kısa yolculuklar elektrikli “fısıltı tekneleri” ile gerçekleşiyor. Düşük hız ve sessiz motorlar, doğayla uyumu koruyor.

Kanalların kıyısında uzanan dar patikalar yaya yürüyüşü ve bisiklet kullanımı için ayrılmış durumda. Ziyaretçiler araçlarını köy girişinde bırakıyor. İç kesimlere geçiş su yolu, bisiklet ya da yürüyüşle mümkün oluyor. Yerleşimin bu düzeni, sakin temposuyla öne çıkıyor.