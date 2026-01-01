Yeni Yıla Hala Giremeyen Ada: Takvimlerin Değişmediği Tek Yer! 13 Ocak'ta Girecekler

Foula’da yalnızca 30 civarında kalıcı sakin bulunuyor. Adada market, pub, bar, Wi-Fi ya da ulusal elektrik şebekesi yer almıyor. Ulaşım, hava koşullarına bağlı şekilde küçük uçaklar ya da haftanın sınırlı günlerinde çalışan feribotlarla sağlanıyor.

Elektrik enerjisi geçmişte dizel jeneratörlerle sağlanırken günümüzde yenilenebilir sistemler kullanılıyor. Modern hayattan kopuk yapı, ada yaşamını daha da özgün hale getiriyor. Takvim farkı, günlük rutinin doğal parçası olarak kabul ediliyor.