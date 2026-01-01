onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Yıla Hala Giremeyen Ada: Takvimlerin Değişmediği Tek Yer! 13 Ocak'ta Girecekler

Yeni Yıla Hala Giremeyen Ada: Takvimlerin Değişmediği Tek Yer! 13 Ocak'ta Girecekler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
01.01.2026 - 12:40

Dünya genelinde takvimler aynı günü gösterirken, İskoçya açıklarında küçük bir ada hala farklı zamanı yaşıyor. Shetland’a bağlı Foula Adası, yeni yıla giremeyen tek yer olarak dikkat çekiyor. Adada Noel ocak ayında, yeni yıl ise 13 Ocak’ta kutlanıyor. Yüzyıllardır süren gelenek, modern dünyaya rağmen korunuyor. Takvim farkı, yaşam biçimini de etkiliyor. Ortaya ise oldukça sıra dışı tablo çıkıyor.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Takvimler değişti, Foula değişmedi

Takvimler değişti, Foula değişmedi

Britanya’nın büyük bölümü 1752 yılında Gregoryen takvimine geçti. Foula sakinleri ise Jülyen takviminden vazgeçmedi. Zamanla iki sistem arasındaki fark giderek açıldı. Özellikle 1900 yılındaki artık yıl düzenlemesi sonrası fark 13 güne ulaştı.

Bu nedenle adada Noel 6 Ocak’ta, yeni yıl ise 13 Ocak’ta kutlanıyor. Ada halkı 13 Ocak gecesini 'Old New Year' adıyla anıyor. Yerel topluluk açısından takvim değişmedi, değişen dünya oldu. Gelenek, yalnızca tarih meselesi olarak görülmüyor, kimliğin parçası sayılıyor.

30 kişilik toplulukta zaman başka akıyor

30 kişilik toplulukta zaman başka akıyor

Foula’da yalnızca 30 civarında kalıcı sakin bulunuyor. Adada market, pub, bar, Wi-Fi ya da ulusal elektrik şebekesi yer almıyor. Ulaşım, hava koşullarına bağlı şekilde küçük uçaklar ya da haftanın sınırlı günlerinde çalışan feribotlarla sağlanıyor.

Elektrik enerjisi geçmişte dizel jeneratörlerle sağlanırken günümüzde yenilenebilir sistemler kullanılıyor. Modern hayattan kopuk yapı, ada yaşamını daha da özgün hale getiriyor. Takvim farkı, günlük rutinin doğal parçası olarak kabul ediliyor.

Yeni yıl kutlamaları adada genellikle tek evde yapılıyor

Yeni yıl kutlamaları adada genellikle tek evde yapılıyor

Hava koşulları belirleyici oluyor. Hediyeler veriliyor, selamlaşmalar yapılıyor, geleneksel ritüeller yaşatılıyor. Topluluk, güçlü Norse mirasıyla öne çıkıyor.

Foula sakinleri, Norn adı verilen Eski İskandinav dilini konuşan son topluluklardan sayılıyor. Dil 1800’lü yıllarda yok olsa da kültürel izler hala canlı. Müzik, folklor ve kutlamalar sayesinde takvim farkı geçmişle kurulan bağ olarak görülüyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
1
1
1
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın