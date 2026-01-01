Yeni Yıla Hala Giremeyen Ada: Takvimlerin Değişmediği Tek Yer! 13 Ocak'ta Girecekler
Dünya genelinde takvimler aynı günü gösterirken, İskoçya açıklarında küçük bir ada hala farklı zamanı yaşıyor. Shetland’a bağlı Foula Adası, yeni yıla giremeyen tek yer olarak dikkat çekiyor. Adada Noel ocak ayında, yeni yıl ise 13 Ocak’ta kutlanıyor. Yüzyıllardır süren gelenek, modern dünyaya rağmen korunuyor. Takvim farkı, yaşam biçimini de etkiliyor. Ortaya ise oldukça sıra dışı tablo çıkıyor.
Takvimler değişti, Foula değişmedi
30 kişilik toplulukta zaman başka akıyor
Yeni yıl kutlamaları adada genellikle tek evde yapılıyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
