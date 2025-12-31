Kış Sabahlarının Kabusu: Donmuş Otomobil Kapısı Nasıl Açılır?

Soğuk hava etkisiyle fitil aralarına giren nem gece boyunca sertleşiyor. Kapı kolu hareket etse bile gövdeyle kapı arasında oluşan ince buz tabakası açılmayı engelliyor. Aynı durum kilit silindiri çevresinde de yaşanabiliyor. Özellikle gece sıcaklıklarının sıfırın altına düştüğü bölgelerde sorun daha sık görülüyor.

Kapıyı zorlamak, fitillerin yırtılmasına ya da kilit mekanizmasının hasar görmesine neden olabiliyor. O nedenle ilk adımda kapıya yüklenmek yerine buzlanmanın nerede yoğunlaştığını anlamak gerekiyor. Çoğu durumda problem kapı çevresindeki lastik contalarda yoğunlaşıyor.