178 Gün Boyunca Uzayda Kalan Astronot İnsanlığın En Büyük Yanılgısını Anlattı
Uzaya çıkan astronotların anlattıkları, çoğu zaman teknik detaylardan çok zihinsel kırılma anlarıyla dikkat çekiyor. Dünya’ya yukarıdan bakmak, alışılmış düşünce kalıplarını kısa sürede geçersiz kılıyor. Ron Garan da Uluslararası Uzay İstasyonu’nda geçirdiği yaklaşık altı ay boyunca böyle bir farkındalık yaşadı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Ron Garan, 178 gün boyunca Dünya çevresinde tam 2.842 tur attı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Küresel krizler, uzaydan bakıldığında ayrı sorunlar gibi durmuyor
Atmosferin inceliği, en sarsıcı farkındalık anını yarattı
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın