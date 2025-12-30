178 Gün Boyunca Uzayda Kalan Astronot İnsanlığın En Büyük Yanılgısını Anlattı

Kıtalar, okyanuslar ve atmosfer yukarıdan bakıldığında tek bir bütün halinde algılanıyor. Ülkeler, sınırlar ve siyasi ayrımlar gözden kayboluyor. Astronotların sıkça yaşadığı ve 'Overview Effect' olarak adlandırılan zihinsel değişim tam olarak burada başlıyor.

Garan’a göre uzaydan bakmak, bazı gerçekleri tartışmasız hale getiriyor. İnsan yapımı ayrımlar anlamını yitirirken gezegen ölçeğinde düşünme zorunlu hale geliyor. Yaşamın tamamı, ortak ve sınırlı bir alan üzerinde sürüyor.