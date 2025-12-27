onedio
Dünyanın En Eski Şarabını Açtılar, Mezar Sırrı Ortaya Çıktı

Dünyanın En Eski Şarabını Açtılar, Mezar Sırrı Ortaya Çıktı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.12.2025 - 16:26

Arkeologlar, İspanya’nın güneyinde yürütülen kazılarda sıra dışı bir keşfe imza attı. Roma dönemine ait cam kap, açıldığında tarihin en eski şarap örneklerinden birini ortaya çıkardı. Ancak sıvının içinde yalnızca şarap yer almıyordu. Kapta kremasyonla yakılmış insan kalıntıları ve değerli eşyalar bulundu. Bulgular, Roma cenaze ritüellerine dair önemli ipuçları sundu.

Keşif, Carmona kentinde yer alan yer altı Roma nekropolünde gerçekleşti

Keşif, Carmona kentinde yer alan yer altı Roma nekropolünde gerçekleşti

2019 yılında yapılan ev yenileme çalışmaları sırasında çöken yapı, daha önce bilinmeyen bir mezar odasına açıldı. Kaya oyularak inşa edilen mezar, yaklaşık 2 bin yıl boyunca bozulmadan ayakta kalmayı başardı. Odanın içinde mücevherler, kristal parfüm şişesi, ipek kumaş kalıntıları ve iki farklı kişiye ait kremasyon izleri tespit edildi.

Cam kap, kurşun muhafaza içinde bulundu. Yapılan ilk analizlerde sıvının dördüncü yüzyıla ait olduğu düşünülse de, daha sonra gerçekleştirilen kimyasal incelemeler tarihi birinci yüzyıla çekti. 

Analizler, kırmızımsı renge rağmen sıvının aslında beyaz şarap olarak üretildiğini gösterdi. Şarapla birlikte erkeğe ait yakılmış kemik kalıntıları ve altın yüzük yer aldı.

Şarap, altın yüzük ve küller aynı kapta saklandı

Şarap, altın yüzük ve küller aynı kapta saklandı

Çalışmayı yürüten ekipte yer alan University of Córdoba uzmanları, kap içeriğinin Roma cenaze gelenekleriyle örtüştüğünü açıkladı. Organik kimyacı José Rafael Ruiz Arrebola, sıvının tamamen kabı doldurduğunu ve kemik kalıntılarının şarap içinde muhafaza edildiğini belirtti. Altın yüzüğün ise kremasyon sonrasında kap içine yerleştirildiği düşünülüyor.

Roma toplumunda cenaze sonrası hazırlıklar büyük önem taşıyordu. Ölüm, öteki hayata geçiş olarak görülüyor; kişisel eşyalar, takılar ve sembolik nesneler mezara ekleniyordu. 

İncelenen mezar odasının, dönemin varlıklı ailesine ait olduğu değerlendiriliyor. Mezarın, Carmona’yı Hispalis’e bağlayan ana yol yakınında yer alması da sosyal statüyü destekleyen ayrıntılar arasında bulunuyor.

Carmona’daki keşif, uzun süredir dünyanın en eski şarabı kabul edilen Speyer Wine Bottle ile karşılaştırıldı

Carmona'daki keşif, uzun süredir dünyanın en eski şarabı kabul edilen Speyer Wine Bottle ile karşılaştırıldı

Almanya’da bulunan Speyer örneği 325 yılına tarihlenirken, Carmona’daki cam kap içeriği daha erken döneme işaret ediyor. Aradaki fark küçük olsa da, analiz sonuçları Roma dönemine ait en eski şarap örneği ihtimalini güçlendirdi.

Araştırmacılar ayrıca Roma toplumunda şarabın erkeklere özgü kabul edildiğini, kadınların tüketiminin yasaklandığını hatırlattı. Kapta erkeğe ait kalıntıların bulunması, sosyal ayrımların ölüm ritüellerinde dahi sürdüğünü gösteriyor. Bulgular, Roma cenaze inançları ve gündelik yaşam pratikleri hakkında yeni tartışmaların önünü açtı.

