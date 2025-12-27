Dünyanın En Eski Şarabını Açtılar, Mezar Sırrı Ortaya Çıktı

2019 yılında yapılan ev yenileme çalışmaları sırasında çöken yapı, daha önce bilinmeyen bir mezar odasına açıldı. Kaya oyularak inşa edilen mezar, yaklaşık 2 bin yıl boyunca bozulmadan ayakta kalmayı başardı. Odanın içinde mücevherler, kristal parfüm şişesi, ipek kumaş kalıntıları ve iki farklı kişiye ait kremasyon izleri tespit edildi.

Cam kap, kurşun muhafaza içinde bulundu. Yapılan ilk analizlerde sıvının dördüncü yüzyıla ait olduğu düşünülse de, daha sonra gerçekleştirilen kimyasal incelemeler tarihi birinci yüzyıla çekti.

Analizler, kırmızımsı renge rağmen sıvının aslında beyaz şarap olarak üretildiğini gösterdi. Şarapla birlikte erkeğe ait yakılmış kemik kalıntıları ve altın yüzük yer aldı.