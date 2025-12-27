Dünyanın En Eski Şarabını Açtılar, Mezar Sırrı Ortaya Çıktı
Arkeologlar, İspanya’nın güneyinde yürütülen kazılarda sıra dışı bir keşfe imza attı. Roma dönemine ait cam kap, açıldığında tarihin en eski şarap örneklerinden birini ortaya çıkardı. Ancak sıvının içinde yalnızca şarap yer almıyordu. Kapta kremasyonla yakılmış insan kalıntıları ve değerli eşyalar bulundu. Bulgular, Roma cenaze ritüellerine dair önemli ipuçları sundu.
Keşif, Carmona kentinde yer alan yer altı Roma nekropolünde gerçekleşti
Şarap, altın yüzük ve küller aynı kapta saklandı
Carmona’daki keşif, uzun süredir dünyanın en eski şarabı kabul edilen Speyer Wine Bottle ile karşılaştırıldı
