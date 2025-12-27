onedio
Zeus Tapınağı’nın Üstüne Köy Kuruldu! Evlerin Duvarlarından Tarih Fışkırıyor

Gökçe Cici
27.12.2025 - 13:20

Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Aktaştekke köyünde yer alan Meyre Mahallesi, alışılmış köy hikayelerinden oldukça farklı bir geçmişe sahip. Roma dönemine ait Zeus Tapınağı’ndan sökülen taşlar, yıllar önce köy evlerinin temellerinde ve duvarlarında kullanıldı. Günümüzde hala ayakta kalan kabartmalı taşlar, köydeki yapılarda varlığını sürdürüyor.

Kaynak: AA

Roma döneminde inşa edilen tapınak, yüzyıllar sonra köyün parçası haline geldi

Kastamonu Müze Müdürlüğü bahçesinde sergilenen kitabeye göre, tapınağın temeli Roma İmparatoru Caracalla döneminde rahip Gaios tarafından atıldı. Yapı, Gaios’un oğlu Aleksandros tarafından 279 tarihinde tamamlandı. Kalıntıları günümüze ulaşan tapınak, Meyre Mahallesi sınırları içinde yer alıyor ve Meyre Zeus Tapınağı adıyla anılıyor.

Zaman içinde tapınak tahrip edildi. Geçmiş yüzyıllarda yöre halkı tarafından alınan taşlar, köydeki evlerin temellerinde ve duvarlarında kullanıldı. 

Kabartmalı yüzeylere sahip taşlar, yapıların içinde ve dışında hala açık şekilde görülebiliyor. Müze Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalar sırasında taşlar numaralandırılarak kayıt altına alındı.

"Bu kabartma taşlardan biri benim evin temelinde var"

Aktaştekke Köyü Muhtarı Mustafa Çetin, tapınağın bölge açısından taşıdığı değere dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Burası zamanla tahrip edilmiş. Yıllar önce oradan alınan taşlar evlerin temelleri ve duvarlarında kullanılmış. Geçtiğimiz yüzyıllarda olan hadiseler bunlar. Tapınakta Müze Müdürlüğü tarafından 2007 yılında temizlik çalışması yapıldı. Burada tekrar bir çalışma yapılırsa bölge turizmi açısından önemli olacağını düşünüyorum. Taşlara en iyi şekilde bakmaya çalışıyoruz. Çalışma yapıldığı zaman Müze Müdürlüğü bu taşları numaralandırarak kayıt altına aldı. Bu kabartma taşlardan biri benim evin temelinde var. Biz de bunlara gözümüz gibi bakıp koruyoruz. Emin ellerdeler.'

"Tapınakta kazı çalışması yapılmasını istiyoruz"

cdnuploads.aa.com.tr

Köy sakinlerinden Cemal Çetin ise taşların hala yapılarda yer aldığını belirterek, 'Hala bu taşlar evlerde mevcut. Biz bu taşlara elimizden geldiği kadar bakım yapıyoruz. Duvarlardaki taşlara da en iyi şekilde bakıyoruz. Bu taşlar bizim korumamız altında, onlara bakıyoruz. Tapınakta da kazı çalışması yapılmasını istiyoruz.' dedi.

Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
