Zeus Tapınağı’nın Üstüne Köy Kuruldu! Evlerin Duvarlarından Tarih Fışkırıyor
Kastamonu’nun Daday ilçesine bağlı Aktaştekke köyünde yer alan Meyre Mahallesi, alışılmış köy hikayelerinden oldukça farklı bir geçmişe sahip. Roma dönemine ait Zeus Tapınağı’ndan sökülen taşlar, yıllar önce köy evlerinin temellerinde ve duvarlarında kullanıldı. Günümüzde hala ayakta kalan kabartmalı taşlar, köydeki yapılarda varlığını sürdürüyor.
Roma döneminde inşa edilen tapınak, yüzyıllar sonra köyün parçası haline geldi
"Bu kabartma taşlardan biri benim evin temelinde var"
"Tapınakta kazı çalışması yapılmasını istiyoruz"
