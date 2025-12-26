15 Milyon Dolar Harcandı! Dünyanın En Büyük Yaban Hayatı Köprüsü Açıldı

Colorado’nun Denver ve Colorado Springs şehirleri arasında yer alan Interstate 25 otoyolundan günde yaklaşık 100 bin araç geçiyor. Özellikle Castle Rock ve Monument arasındaki South Gap bölgesi, yaban hayatı hareketliliği nedeniyle riskli noktalar arasında gösteriliyordu. Yetkililere göre söz konusu güzergahta ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde neredeyse her gün hayvan kaynaklı kaza yaşanıyordu.

Colorado Ulaştırma Dairesi Çevre Yöneticisi Chuck Attardo, yeni geçidin konumunun bilinçli şekilde belirlendiğini ifade etti. Daha önce aynı koridorda kurulan çitler ve beş adet alt geçit sayesinde kazalarda yüzde 91 oranında düşüş sağlandığını belirten Attardo, üst geçidin sistemin eksik kalan parçasını tamamladığını söyledi.