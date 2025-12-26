15 Milyon Dolar Harcandı! Dünyanın En Büyük Yaban Hayatı Köprüsü Açıldı
ABD’nin Colorado eyaletinde dikkat çeken devasa bir proje tamamlandı. Kuzey Amerika’nın en büyük yaban hayatı üst geçidi resmen hizmete açıldı. Yoğun trafik nedeniyle sık sık ölümcül kazaların yaşandığı Interstate 25 hattı artık hayvanlar için daha güvenli. Köprü, hem doğal yaşamı korumayı hem de sürücü güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Yetkililer projeyi uluslararası ölçekte örnek gösterilecek çalışmalar arasında değerlendiriyor.
Interstate 25 üzerindeki dev yapı, hayvan-araç çarpışmalarını durdurmayı hedefliyor
39 bin dönümlük yaşam alanı yeniden birleşti
Uzmanlara göre yaban hayatı geçitlerinin etkisi yalnızca fiziksel yapıdan ibaret değil
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
