15 Milyon Dolar Harcandı! Dünyanın En Büyük Yaban Hayatı Köprüsü Açıldı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
26.12.2025 - 17:26

ABD’nin Colorado eyaletinde dikkat çeken devasa bir proje tamamlandı. Kuzey Amerika’nın en büyük yaban hayatı üst geçidi resmen hizmete açıldı. Yoğun trafik nedeniyle sık sık ölümcül kazaların yaşandığı Interstate 25 hattı artık hayvanlar için daha güvenli. Köprü, hem doğal yaşamı korumayı hem de sürücü güvenliğini artırmayı amaçlıyor. Yetkililer projeyi uluslararası ölçekte örnek gösterilecek çalışmalar arasında değerlendiriyor.

Kaynak

Interstate 25 üzerindeki dev yapı, hayvan-araç çarpışmalarını durdurmayı hedefliyor

Colorado’nun Denver ve Colorado Springs şehirleri arasında yer alan Interstate 25 otoyolundan günde yaklaşık 100 bin araç geçiyor. Özellikle Castle Rock ve Monument arasındaki South Gap bölgesi, yaban hayatı hareketliliği nedeniyle riskli noktalar arasında gösteriliyordu. Yetkililere göre söz konusu güzergahta ilkbahar ve sonbahar dönemlerinde neredeyse her gün hayvan kaynaklı kaza yaşanıyordu.

Colorado Ulaştırma Dairesi Çevre Yöneticisi Chuck Attardo, yeni geçidin konumunun bilinçli şekilde belirlendiğini ifade etti. Daha önce aynı koridorda kurulan çitler ve beş adet alt geçit sayesinde kazalarda yüzde 91 oranında düşüş sağlandığını belirten Attardo, üst geçidin sistemin eksik kalan parçasını tamamladığını söyledi.

39 bin dönümlük yaşam alanı yeniden birleşti

Greenland Yaban Hayatı Köprüsü, otoyolun iki yakasında yer alan toplam 39 bin dönümlük doğal yaşam alanını birbirine bağlıyor. Geyik, amerikan geyiği, kara ayı, puma, dağ aslanı ve daha küçük memeliler, altı şeritli yoğun trafiğin üzerinden güvenli şekilde geçebiliyor. Köprü, yaklaşık 61 metre genişliğe ve 64 metre uzunluğa sahip yapısıyla yalnızca Kuzey Amerika’nın değil, dünya genelinin en büyük yaban hayatı üst geçidi kabul ediliyor.

Colorado Ulaştırma Bakanlığı Direktörü Shoshana Lew, proje sayesinde hayvan kaynaklı trafik kazalarının yüzde 90 oranında azalmasının beklendiğini açıkladı.

Uzmanlara göre yaban hayatı geçitlerinin etkisi yalnızca fiziksel yapıdan ibaret değil

Otoyol kenarına yerleştirilen yüksek yönlendirme çitleri, hayvanların yola çıkmasını engelleyerek geçide yönelmelerini sağlıyor. Arizona Balık ve Av Hayatı Dairesi tarafından paylaşılan veriler, hayvanların geçidi kullanmayı öğrendikten sonra davranışı yavrularına aktardığını ortaya koyuyor.

