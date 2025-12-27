onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Ferrari Dolu Sokaklarıyla Ünlüydü! Şimdi Vatandaşlık Satıyor: 4 Milyon TL Veriliyor

Ferrari Dolu Sokaklarıyla Ünlüydü! Şimdi Vatandaşlık Satıyor: 4 Milyon TL Veriliyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
27.12.2025 - 15:35

Pasifik Okyanusu’nda yalnızca 21 kilometrekarelik alana yayılan Nauru, geçmişte kişi başına düşen geliriyle dünya gündemine oturmuştu. Fosfat zenginliği sayesinde refah yaşayan ada, yıllar içinde ekonomik ve çevresel krizlerle karşı karşıya kaldı. Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı erozyonu ve yaşam alanlarının daralması ülkeyi köşeye sıkıştırdı.

Kaynak

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Fosfat sayesinde dünyanın en zengin ülkeleri arasına girmişti

Fosfat sayesinde dünyanın en zengin ülkeleri arasına girmişti

20. yüzyılın başlarında keşfedilen fosfat yatakları, Nauru’nun kaderini tamamen değiştirdi. Britanya ve Almanya tarafından işletilen madenler, uzun yıllar boyunca ada ekonomisinin temel gelir kaynağı oldu. Bağımsızlığın ardından fosfat kontrolünü devralan yönetim, kısa sürede olağanüstü servet birikimi sağladı.

1980’li yıllara gelindiğinde uluslararası basın, Nauru’yu 'dünyanın en küçük ve en zengin demokrasisi' olarak tanımlıyordu. Kişi başına düşen gelir, petrol ihracatçısı ülkeleri geride bırakmıştı. 

Ferrari ve Lamborghini gibi spor otomobillerin ithal edildiği, özel uçaklarla alışveriş seyahatleri yapıldığı aktarılıyordu. Ancak fosfat rezervlerinin sınırlı olması, refah döneminin de sınırlı kalmasına yol açtı.

Fosfat tükendi, ada ekonomisi çöktü

Fosfat tükendi, ada ekonomisi çöktü

1990’lı yıllarla birlikte fosfat kaynakları hızla azalmaya başladı. Gelirlerin düşmesi, plansız harcamalarla birleşince ekonomik yapı çözüldü. 2000’li yılların başında devlet borçlarını ödeyemez hale geldi, ülke dış yardımlara bağımlı duruma düştü.

Madencilik faaliyetleri ada yüzeyinin yaklaşık yüzde 80’ini yaşanamaz hale getirdi. Nüfus, kıyı şeritlerine sıkıştı. Deniz seviyesindeki artış, fırtına dalgaları ve kıyı taşkınları yaşam alanlarını doğrudan tehdit etmeye başladı. 

Araştırmacılar, Pasifik’te deniz seviyesinin küresel ortalamanın üzerinde yükseldiğini vurguluyor. Ada halkının önemli bölümü, evlerini ve tarım alanlarını kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldı.

105 bin dolarlık pasaportla iklim krizine karşı kaynak aranıyor

105 bin dolarlık pasaportla iklim krizine karşı kaynak aranıyor

Nauru yönetimi, iklim krizine karşı çözüm üretmek amacıyla yatırım yoluyla vatandaşlık programını devreye aldı. Program kapsamında 105 bin dolar ödeyen kişiler, Nauru pasaportu alma hakkı kazanıyor. Güncel kurla yaklaşık 4 milyon TL’ye denk gelen ücretin, ülke nüfusunun yüzde 90’ını daha yüksek ve güvenli bölgelere taşıyacak yeni yerleşim alanları için kullanılması planlanıyor.

Nauru pasaportu, Birleşik Krallık, Hong Kong, Singapur ve Birleşik Arap Emirlikleri dahil 89 ülkeye vizesiz giriş imkanı sunuyor. Yetkililer, ağır suç geçmişi bulunan kişilerin programa kabul edilmeyeceğini ve denetim sürecinin uluslararası kurumlarla birlikte yürütüleceğini açıkladı.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın