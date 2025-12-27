Ferrari Dolu Sokaklarıyla Ünlüydü! Şimdi Vatandaşlık Satıyor: 4 Milyon TL Veriliyor
Pasifik Okyanusu’nda yalnızca 21 kilometrekarelik alana yayılan Nauru, geçmişte kişi başına düşen geliriyle dünya gündemine oturmuştu. Fosfat zenginliği sayesinde refah yaşayan ada, yıllar içinde ekonomik ve çevresel krizlerle karşı karşıya kaldı. Deniz seviyesinin yükselmesi, kıyı erozyonu ve yaşam alanlarının daralması ülkeyi köşeye sıkıştırdı.
Fosfat sayesinde dünyanın en zengin ülkeleri arasına girmişti
Fosfat tükendi, ada ekonomisi çöktü
105 bin dolarlık pasaportla iklim krizine karşı kaynak aranıyor
