Yapay Zeka Videosu 1,5 Milyon Liraya Mal Oldu: Aileyi Borç Batağına Sürükledi

Yapay Zeka Videosu 1,5 Milyon Liraya Mal Oldu: Aileyi Borç Batağına Sürükledi

Gökçe Cici
Gökçe Cici
27.12.2025 - 14:45

Yapay zeka teknolojisi gündelik hayatta hızla yayılırken dolandırıcılık yöntemleri de aynı hızla değişiyor. İlkadım ilçesinde yaşayan İsa ve Hale Kereci çifti, sosyal medyada karşılarına çıkan yatırım videosu sonrası büyük kayıp yaşadı. Sahte içeriklerle ikna edilen çift, aylar süren süreçte kredi, altın ve birikimlerini dolandırıcılara kaptırdı. Olay sonrası adli yollara başvuruldu. 

Kaynak: İHA

Sosyal medyada başlayan yatırım vaadi kısa sürede kabusa dönüştü

Kadıköy Mahallesi’nde ikamet eden, geçimini hurda toplayıcılığıyla sağlayan 53 yaşındaki İsa Kereci ile eşi Hale Kereci, Facebook üzerinden karşılarına çıkan yatırım ilanına tıkladı. Videoda yer alan yapay zeka destekli anlatım, güven veren ses tonu ve profesyonel kurgu, süreci ikna edici hale getirdi.

İlk aşamada düşük tutarlarla işlem yapıldı. Ardından dosya masrafı, sigorta bedeli, vergi borcu ve Merkez Bankası transferi gibi gerekçeler öne sürüldü. Çift, ekran paylaşımı yaptırılarak banka hesaplarından farklı kişiler adına para transferine yönlendirildi. Sürecin kontrolü tamamen dolandırıcıların eline geçti.

Kredi, altın ve birikimler adım adım elden çıktı

Kereci çifti, sigortasız kredi kullandırıldığını, kurtaran hesaptaki birikimlerin alındığını ve kredi kartları üzerinden harcamalar yapıldığını aktardı. Evde bulunan altınlar bozduruldu, yakın çevreden borç temin edildi. Yaşanan kayıp, kısa sürede geri dönüşü olmayan seviyeye ulaştı.

Toplam zarar yaklaşık 1 milyon 500 bin lira olarak ifade edildi. Yaşananlar sonrası çift, Samsun Adliyesi’ne giderek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Hale Kereci, adliye önünde gözyaşlarına hakim olamadı.

Yapay zeka dolandırıcılığı yeni yöntemlerle yayılıyor

Olay, yapay zeka destekli sahte videoların ne kadar ikna edici hale geldiğini gösterdi. Görüntü, ses ve anlatımın gerçekçi kurgulanması, yatırım vaadiyle birleşince tuzak fark edilmedi. Kereci çifti, yaşananlar sonrası vatandaşlara sosyal medya üzerinden sunulan kazanç vaatlerine karşı temkinli yaklaşılması çağrısında bulundu.

Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
İsmail Hakkı

Bedava peynir sadece fare kapanında olur ! Madem böyle yatırım kazancı var adam sana niye söylesin dolandırıcı olmasa 🤬

starseed

iyi oluyor böyle akılsızlara bizim millet asla iflah olmaz

Kedi Topu

😡😡😡