Yapay Zeka Videosu 1,5 Milyon Liraya Mal Oldu: Aileyi Borç Batağına Sürükledi
Yapay zeka teknolojisi gündelik hayatta hızla yayılırken dolandırıcılık yöntemleri de aynı hızla değişiyor. İlkadım ilçesinde yaşayan İsa ve Hale Kereci çifti, sosyal medyada karşılarına çıkan yatırım videosu sonrası büyük kayıp yaşadı. Sahte içeriklerle ikna edilen çift, aylar süren süreçte kredi, altın ve birikimlerini dolandırıcılara kaptırdı. Olay sonrası adli yollara başvuruldu.
Kaynak: İHA
Sosyal medyada başlayan yatırım vaadi kısa sürede kabusa dönüştü
Kredi, altın ve birikimler adım adım elden çıktı
Yapay zeka dolandırıcılığı yeni yöntemlerle yayılıyor
