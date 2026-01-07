onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Bağırsak Sağlığını Düzeltmek İçin 5 Basit Öneri!

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Bağırsak Sağlığını Düzeltmek İçin 5 Basit Öneri!

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 17:27

Bağırsak sağlığınız yerindeyse, muhtemelen bağırsaklarınız hakkında düşünmüyorsunuzdur bile. Fakat bir bağırsak problemi yaşadığınızda, bu organın ne kadar önemli olduğunu anlarsınız. Bağırsaklarımız, midemizi, ruh halimizi ve bağışıklığımızı doğrudan etkilediği için genel sağlığımız söz konusu olduğunda oldukça önemli bir konumda.

Peki bağırsak sağlığımızı düzeltmek için neler yapabiliriz?

Kaynak

Kaynak: https://www.health.harvard.edu/stayin...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Bağırsaklarımızda yüzlerce, hatta binlerce farklı bakteri, virüs ve mantar yaşıyor.

Bağırsaklarımızda yüzlerce, hatta binlerce farklı bakteri, virüs ve mantar yaşıyor.

'Bağırsak florası' dediğimiz zaman da tam olarak bu bakteri, virüs ve mantarlardan bahsediyoruz. Bağırsak çeşitliliği ise son derece önemli çünkü farklı mikroorganizmalar sindirim ve besin emiliminin iyileştirilmesi, bağışıklık sistemi düzenlemesi, zararlı bakterilere karşı koruma, iltihabın azalması ve aha iyi beyin sağlığı konusunda bizleri destekliyor. 

Ayrıca, sağlıklı ve çeşitli bir bağırsak mikrobiyomu, diyabet , iltihaplı bağırsak hastalığı, psoriatik artrit, bazı kanserler, gastrointestinal bozukluklar ve kardiyovasküler hastalıklar gibi rahatsızlıklara yakalanma riskini de azaltmaya yardımcı oluyor.

Peki bağırsak sağlığını korumak için neler yapabiliriz?

Peki bağırsak sağlığını korumak için neler yapabiliriz?

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 'Bağırsak sağlığını iyileştirmenin 5 basit yolu' başlıklı bir yayınında, bağırsak sağlığını korumak için 5 farklı öneriye yer veriliyor.

Bu öneriler, aşağıdaki gibidir;

1. Beslenmenize daha fazla lif ekleyin

Lif , bağırsaklarınızda yaşayan faydalı bakteriler için besin kaynağı olan prebiyotik görevi görür . Bol lif tüketmek, mikrobiyal çeşitliliğin artması ve kabızlık gibi gastrointestinal sorunların riskinin azalmasıyla ilişkilidir. Lif, iltihabı azaltarak kolonun sağlıklı kalmasına yardımcı olur; ayrıca düzenli bağırsak hareketlerine de katkıda bulunur.

2. Bol su için

Su, sağlıklı sindirim için çok önemlidir. Vücudunuzun besinleri emmesine ve taşımasına yardımcı olur; vücut ısınızın sabit kalmasına yardımcı olur; sindirim sisteminizi korumak için mukus üretiminde rol oynar ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur . Kabız olduğunuzda, bağırsak mikrobiyotanız değişir ve azalır. Susuz kaldığınızda, vücudunuz size bunu bildirecektir; yeterince su içmemek susuzluk, baş ağrısı, ağız kuruluğu, daha az sıklıkta idrara çıkma, baş dönmesi ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir. 

3. Stresi yönetin

Artan stres genellikle sindirim rahatsızlığı olarak kendini gösterir. Stres, adrenalin ve kortizol gibi hormonların yükselmesine neden olarak ishal, kabızlık, mide ağrısı ve mide ekşimesi gibi semptomlara yol açar. Bağırsak-beyin bağlantımız çok güçlüdür; büyük bir sunumdan önce heyecanlanmamızın veya yüksek riskli bir durumda mide bulantısı hissetmemizin nedeni budur. Stresli durumlardan tamamen kaçınamasak da, karın nefesi , gevşeme terapisi ve meditasyon gibi tekniklerle stresi yönetmeyi öğrenmek mümkündür .

4. Yeterince uyuyun

Bağırsaklarınızdaki bazı bakteriler uykunuzu çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bireyler, geceleri yedi ila dokuz saat uyumalıdır. 

5. Fiziksel olarak aktif kalın

Nutrients dergisinde yayınlanan sistematik bir incelemeye göre , haftada 150 ila 270 dakika orta ila yüksek yoğunlukta egzersiz yapmak ve bunu en az altı hafta boyunca sürdürmek bağırsak mikrobiyotanız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Hareketsiz kişilerin bağırsak mikrobiyota özellikleri, aktif kişilerden farklıdır. Aktif olmasanız bile egzersiz yoluyla bağırsak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.

Bağırsakları çalıştıran besinleri de öğrenelim mi?

Bağırsakları çalıştıran besinleri de öğrenelim mi?

Probiyotik ve prebiyotik gıdalar, bağırsakları çalıştırmaya yardımcı olan besinlerin başındadır. Kefir, lahana turşusu, muz, pırasa, enginar, kereviz, domates, soğan, bezelye, şeftali prebiyotik besinlerdendir. 

Ananas, erik, limon, elma, kivi, mandalina gibi meyveler de bağırsakları iyi çalıştırır.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
4
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın