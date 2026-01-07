Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nden Bağırsak Sağlığını Düzeltmek İçin 5 Basit Öneri!

Harvard Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin 'Bağırsak sağlığını iyileştirmenin 5 basit yolu' başlıklı bir yayınında, bağırsak sağlığını korumak için 5 farklı öneriye yer veriliyor.

Bu öneriler, aşağıdaki gibidir;

1. Beslenmenize daha fazla lif ekleyin

Lif , bağırsaklarınızda yaşayan faydalı bakteriler için besin kaynağı olan prebiyotik görevi görür . Bol lif tüketmek, mikrobiyal çeşitliliğin artması ve kabızlık gibi gastrointestinal sorunların riskinin azalmasıyla ilişkilidir. Lif, iltihabı azaltarak kolonun sağlıklı kalmasına yardımcı olur; ayrıca düzenli bağırsak hareketlerine de katkıda bulunur.

2. Bol su için

Su, sağlıklı sindirim için çok önemlidir. Vücudunuzun besinleri emmesine ve taşımasına yardımcı olur; vücut ısınızın sabit kalmasına yardımcı olur; sindirim sisteminizi korumak için mukus üretiminde rol oynar ve kabızlığı önlemeye yardımcı olur . Kabız olduğunuzda, bağırsak mikrobiyotanız değişir ve azalır. Susuz kaldığınızda, vücudunuz size bunu bildirecektir; yeterince su içmemek susuzluk, baş ağrısı, ağız kuruluğu, daha az sıklıkta idrara çıkma, baş dönmesi ve yorgunluk gibi belirtilerle kendini gösterebilir.

3. Stresi yönetin

Artan stres genellikle sindirim rahatsızlığı olarak kendini gösterir. Stres, adrenalin ve kortizol gibi hormonların yükselmesine neden olarak ishal, kabızlık, mide ağrısı ve mide ekşimesi gibi semptomlara yol açar. Bağırsak-beyin bağlantımız çok güçlüdür; büyük bir sunumdan önce heyecanlanmamızın veya yüksek riskli bir durumda mide bulantısı hissetmemizin nedeni budur. Stresli durumlardan tamamen kaçınamasak da, karın nefesi , gevşeme terapisi ve meditasyon gibi tekniklerle stresi yönetmeyi öğrenmek mümkündür .

4. Yeterince uyuyun

Bağırsaklarınızdaki bazı bakteriler uykunuzu çeşitli şekillerde etkileyebilir. Bireyler, geceleri yedi ila dokuz saat uyumalıdır.

5. Fiziksel olarak aktif kalın

Nutrients dergisinde yayınlanan sistematik bir incelemeye göre , haftada 150 ila 270 dakika orta ila yüksek yoğunlukta egzersiz yapmak ve bunu en az altı hafta boyunca sürdürmek bağırsak mikrobiyotanız üzerinde olumlu bir etkiye sahiptir. Hareketsiz kişilerin bağırsak mikrobiyota özellikleri, aktif kişilerden farklıdır. Aktif olmasanız bile egzersiz yoluyla bağırsak sağlığınızı iyileştirebilirsiniz.