Evlerde Yeni Alışkanlık: Kapı Kollarına Alüminyum Folyo Sarma Alışkanlığı Hızla Yayılıyor

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 15:18

Son dönemde sosyal medyada dikkat çeken alışkanlıklardan biri, kapı kollarına alüminyum folyo sarılması oldu. Mutfakta kullanılan sıradan malzeme, artık ev güvenliğiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle kısa videolarla yayılan yöntem, pratikliği sayesinde hızla benimsendi. Uygulama zahmetsiz oluşuyla öne çıkıyor. 

Peki kapı kolundaki folyonun asıl amacı ne?

Kapı kolundaki folyo, sessiz girişleri fark etmeye yardımcı oluyor

Alüminyum folyonun kapı koluna sarılmasının temel nedeni, ses üretme özelliği. Kapı kolu hareket ettiğinde folyo hemen tepki veriyor ve karakteristik hışırtı oluşturuyor. Ortam sessizken ortaya çıkan ses, kapıya müdahale edildiğini anında hissettiriyor. Özellikle gece saatlerinde veya uyku sırasında erken uyarı işlevi görüyor.

Folyo yüzeyi pürüzsüz olmadığı için kapı kolu döndürüldüğünde katlanıyor ve gerginlik yaratıyor. Ortaya çıkan ses, kumaş ya da plastik malzemelerde oluşmuyor. Metal yapı titreşimi sesi net biçimde yayıyor. Bu nedenle folyo, basit ama etkili alarm hissi yaratıyor.

Kapı kolu yöntemi, TikTok ve Instagram Reels gibi platformlarda kısa videolarla gündeme geldi

Kapı kolları, ev içinde en sık temas edilen yüzeyler arasında yer alıyor. Folyo kullanımı, doğrudan temasın önüne geçilmesini sağlıyor. Özellikle misafir trafiğinin yoğun olduğu dönemlerde kapı kolu daha temiz tutulabiliyor. Folyo çıkarılıp atıldığında yüzeyde kalıntı bırakmıyor.

Ayrıca folyo, dış ortamdan gelen mikro temaslara karşı geçici katman oluşturuyor. Otel odaları, kiralık evler ve kısa süreli konaklamalarda tercih edilme nedeni de tam olarak burada ortaya çıkıyor.

Yöntemin yayılmasında sosyal medya etkisi büyük rol oynuyor

Görsel olarak anlaşılır olması, yöntemin hızla benimsenmesini sağladı. İzleyenler için karmaşık açıklamalara gerek kalmıyor. Tek parça folyo ve kapı kolu yeterli oluyor.

Yöntemin cazibesi, maliyet gerektirmemesiyle de bağlantılı. Evde zaten bulunan malzeme sayesinde ek harcama yapılmıyor. Deneyim paylaşımı kolay olduğu için içerik hızla yayılıyor. Kullanıcılar, kişisel güvenlik hissini artıran pratik çözümlere daha fazla ilgi gösteriyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
yoksunn

folyo hışırtısı sizi uyandiriyorsa eve kimse giremez zaten...söyle bir fikrim var ayrica...bir tarafa sabit diğer tarafa takıp çıkarmalı zincir takıyorsun k... Devamını Gör