Evlerde Yeni Alışkanlık: Kapı Kollarına Alüminyum Folyo Sarma Alışkanlığı Hızla Yayılıyor
Son dönemde sosyal medyada dikkat çeken alışkanlıklardan biri, kapı kollarına alüminyum folyo sarılması oldu. Mutfakta kullanılan sıradan malzeme, artık ev güvenliğiyle ilişkilendiriliyor. Özellikle kısa videolarla yayılan yöntem, pratikliği sayesinde hızla benimsendi. Uygulama zahmetsiz oluşuyla öne çıkıyor.
Peki kapı kolundaki folyonun asıl amacı ne?
Kapı kolundaki folyo, sessiz girişleri fark etmeye yardımcı oluyor
Kapı kolu yöntemi, TikTok ve Instagram Reels gibi platformlarda kısa videolarla gündeme geldi
Yöntemin yayılmasında sosyal medya etkisi büyük rol oynuyor
folyo hışırtısı sizi uyandiriyorsa eve kimse giremez zaten...söyle bir fikrim var ayrica...bir tarafa sabit diğer tarafa takıp çıkarmalı zincir takıyorsun k... Devamını Gör