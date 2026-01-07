onedio
article/comments
article/share
Yangın Riski Var! Elektrikli Isıtıcı Kullananlara Uzmanlardan Kritik Uyarı

Yangın Riski Var! Elektrikli Isıtıcı Kullananlara Uzmanlardan Kritik Uyarı

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
07.01.2026 - 12:14

Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte birçok evde taşınabilir elektrikli ısıtıcılar devreye giriyor. Uygun fiyatlı ve pratik olması nedeniyle tercih edilen bu cihazlar, yanlış kullanım halinde ciddi tehlikeler doğurabiliyor. Uzmanlara göre en sık yapılan hatalardan biri, yangın riskini katlıyor. Elektrik sistemine zarar veren bu alışkanlık, fark edilmeden büyük sonuçlara yol açabiliyor.

Kaynak

Elektrikli ısıtıcıların uzatma kablosuna takılması ciddi risk oluşturuyor

Elektrikli ısıtıcıların uzatma kablosuna takılması ciddi risk oluşturuyor

Güvenlik uzmanları, elektrikli ısıtıcıların kesinlikle uzatma kablosu veya çoklu priz üzerinden çalıştırılmaması gerektiğini vurguluyor. Yetkililer, elektrikli ısıtıcının doğrudan duvar prizine bağlanmasının hayati önem taşıdığını belirtiyor. Uzatma kablosu üzerinden çalışan ısıtıcılar, aşırı ısınmaya yol açabiliyor ve kablo yapısı zamanla erime noktasına ulaşabiliyor.

Ayrıca yerde uzanan kablolar, ısıtıcının devrilmesini kolaylaştırıyor. Devrilen cihazlar, halı veya mobilya temasında yangın riskini ciddi şekilde artırıyor. Uzmanlar, pratik gibi görünen bu kullanım şeklinin ev güvenliğini doğrudan tehdit ettiğini ifade ediyor.

Yüksek elektrik akımı uzatma kablolarını zorlayabiliyor

Yüksek elektrik akımı uzatma kablolarını zorlayabiliyor

Elektrikli ısıtıcılar, yüksek miktarda elektrik akımı çektiği için standart uzatma kabloları tarafından güvenli şekilde taşınamıyor. Güçlü veya dayanıklı olduğu düşünülen kablolar dahi bu yükü karşılamakta yetersiz kalabiliyor.

Uzmanlara göre yüksek akım, kablonun iç yapısında hızlı sıcaklık artışına neden oluyor. Zamanla eriyen kablo kaplamaları, kısa devreye ve elektrik kaynaklı yangınlara zemin hazırlıyor. Elektrik yangınlarının kontrol altına alınmasının zor olması ise riski daha da büyütüyor.

Elektrikçiler doğrudan priz kullanımında ısrarcı

Elektrikçiler doğrudan priz kullanımında ısrarcı

Elektrikçi Adam Nelson, ev içi güvenlik açısından en kritik cihazlardan birinin elektrikli ısıtıcılar olduğunu belirtiyor. Nelson’a göre ısıtıcılar zaten potansiyel yangın riski taşıyan cihazlar arasında yer alıyor ve mutlaka doğrudan priz bağlantısıyla çalıştırılması gerekiyor.

Ayrıca sigorta panosundaki devre kesicilerle uyumlu kullanımın da önem taşıdığı ifade ediliyor. Aşırı yüklenmelerin önüne geçmek için ek aparatlardan kaçınılması gerektiği vurgulanıyor. Uzmanlar, küçük görünen yanlışların büyük ev kazalarına yol açabildiği konusunda hemfikir.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
Yaşam Editörü
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum.
