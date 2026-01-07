Yangın Riski Var! Elektrikli Isıtıcı Kullananlara Uzmanlardan Kritik Uyarı
Soğuk havaların etkisini artırmasıyla birlikte birçok evde taşınabilir elektrikli ısıtıcılar devreye giriyor. Uygun fiyatlı ve pratik olması nedeniyle tercih edilen bu cihazlar, yanlış kullanım halinde ciddi tehlikeler doğurabiliyor. Uzmanlara göre en sık yapılan hatalardan biri, yangın riskini katlıyor. Elektrik sistemine zarar veren bu alışkanlık, fark edilmeden büyük sonuçlara yol açabiliyor.
Elektrikli ısıtıcıların uzatma kablosuna takılması ciddi risk oluşturuyor
Yüksek elektrik akımı uzatma kablolarını zorlayabiliyor
Elektrikçiler doğrudan priz kullanımında ısrarcı
