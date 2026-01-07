Yangın Riski Var! Elektrikli Isıtıcı Kullananlara Uzmanlardan Kritik Uyarı

Elektrikli ısıtıcılar, yüksek miktarda elektrik akımı çektiği için standart uzatma kabloları tarafından güvenli şekilde taşınamıyor. Güçlü veya dayanıklı olduğu düşünülen kablolar dahi bu yükü karşılamakta yetersiz kalabiliyor.

Uzmanlara göre yüksek akım, kablonun iç yapısında hızlı sıcaklık artışına neden oluyor. Zamanla eriyen kablo kaplamaları, kısa devreye ve elektrik kaynaklı yangınlara zemin hazırlıyor. Elektrik yangınlarının kontrol altına alınmasının zor olması ise riski daha da büyütüyor.