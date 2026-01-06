Sert Ovma Yetmiyor: Klozetteki İnatçı Sarı Lekeyi Anında Çıkaran 3 Yöntem!

Kalsiyum ve magnezyum gibi mineraller, suyun en uzun süre temas ettiği noktada birikiyor. Günlük kirle birleşen mineraller, seramiğe tutunan ince fakat dirençli katman oluşturuyor. Fırça yalnızca üst yüzeyi temizliyor, esas tabaka yerinde kalıyor.

Etkili sonuç için hafif asidik ya da yüzeyi nazikçe aşındıran maddeler gerekiyor. Temas süresi kısa tutulduğunda tortu çözülmüyor, sadece görünüm hafifçe açılıyor. Mantık tam olarak burada devreye giriyor. Amaç sert sürtme değil, katmanı gevşetmek.