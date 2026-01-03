onedio
Ünlü Kahin Nostradamus'un 2026 Yılı İçin Söylediği Ürkütücü Kehanetler

Gökçe Cici
Gökçe Cici - Yaşam Editörü
03.01.2026 - 11:52

Fransız kahin Nostradamus, ölümünden yüzyıllar sonra bile kehanetleriyle gündemden düşmüyor. 2025 boyunca yaşanan gelişmeler, eski metinleri yeniden yorumlatmaya başladı. Özellikle Avrupa, küresel çatışmalar ve toplumsal gerilimler dikkat çekti. 1555’te yayımlanan Les Prophéties adlı eserde yer alan dörtlükler, her dönem olduğu gibi şimdi de gelecek yıl üzerinden okunuyor. 

Nostradamus’a göre "büyük savaş" dönemi yeniden sahne alabilir

Nostradamus’a göre "büyük savaş" dönemi yeniden sahne alabilir

Nostradamus’un yüzyıllardır tartışılan dizelerinden bazıları, yedi ay sürecek geniş çaplı savaşlara işaret ediyor. 'Yedi ay büyük savaş, insanlar kötülükle ölecek' ifadesi, geçmişte farklı dönemlerle ilişkilendirildi. Güncel yorumlar, Rusya-Ukrayna hattında süregelen çatışmaların daha geniş aktörleri içine çekebileceği ihtimali üzerinde duruyor.

Önceki dörtlüklerde geçen 'iki şehir içinde görülmemiş felaketler' ifadesi, tarih boyunca Hiroşima ve Nagazaki ile bağdaştırılmıştı. Aynı anlatım, modern çağda büyük güçlerin doğrudan karşı karşıya gelmesi şeklinde okunuyor. 2025’te artan küresel gerilimler, metinlerin yeniden gündeme taşınmasında etkili oldu.

Gündüz vakti yıldırımla vurulacak "önemli kişi" kehaneti

Gündüz vakti yıldırımla vurulacak "önemli kişi" kehaneti

Les Prophéties içindeki başka dörtlükte 'büyük adamın gündüz vakti yıldırımla düşmesi' ifadesi yer alıyor. Metin, sıradan olaydan çok sembolik anlam taşıyan ani çöküşü anlatıyor. Yorumlar; siyasi liderler, kraliyet üyeleri ya da küresel ölçekte tanınan figürler üzerinde yoğunlaşıyor.

Özellikle gündüz vurgusu, kamusal alanlarda yaşanacak dramatik gelişmelere dikkat çekiyor. Resmî törenler, açık alan etkinlikleri ve medya önündeki anlar, kehanet yorumcularının işaret ettiği sahneler arasında sayılıyor. Metinlerdeki dil, fiziksel olay kadar ani itibar kaybı ya da beklenmedik son ihtimalini de barındırıyor.

Nostradamus dizelerinde geçen "gece ortaya çıkan büyük arı sürüsü" ifadesi, saldırı, kaos ya da kontrolsüz kalabalıklar şeklinde okunuyor

Nostradamus dizelerinde geçen "gece ortaya çıkan büyük arı sürüsü" ifadesi, saldırı, kaos ya da kontrolsüz kalabalıklar şeklinde okunuyor

Metinde özellikle Ticino bölgesine vurgu yapılıyor. Askeri çatışmadan çok, kitlesel felaket, toplumsal olay ya da doğal afet ihtimali üzerinde duruluyor. Orta Fransızca ve Latince kökenli ifadelerin farklı çevirilere açık olması, kehanetlerin kesinlik taşımamasına yol açıyor. Yine de 2026 başlığı altında okunan dizeler, Avrupa merkezli risk senaryolarını güçlendiriyor.

