Les Prophéties içindeki başka dörtlükte 'büyük adamın gündüz vakti yıldırımla düşmesi' ifadesi yer alıyor. Metin, sıradan olaydan çok sembolik anlam taşıyan ani çöküşü anlatıyor. Yorumlar; siyasi liderler, kraliyet üyeleri ya da küresel ölçekte tanınan figürler üzerinde yoğunlaşıyor.

Özellikle gündüz vurgusu, kamusal alanlarda yaşanacak dramatik gelişmelere dikkat çekiyor. Resmî törenler, açık alan etkinlikleri ve medya önündeki anlar, kehanet yorumcularının işaret ettiği sahneler arasında sayılıyor. Metinlerdeki dil, fiziksel olay kadar ani itibar kaybı ya da beklenmedik son ihtimalini de barındırıyor.