Kurt Ayı’ndan En Çok Etkilenecek Burçlar: Yeni Bir Uyanış Başlıyor!

Oğlak burcu için Kurt Ayı, 'sorumluluklar mı, tatmin mi?' sorusunu yüksek sesle sorduruyor. İş, kariyer ve dış dünyaya verilen emek ile özel hayat arasındaki denge bu dolunayda ön plana çıkıyor. Uzun süredir sürdürülen bir düzen artık sorgulanmaya başlanabilir.

Bu dönem Oğlak için baskıdan çok netlik getiriyor. Nerede fazlasını yaptığı, nerede kendini ihmal ettiği daha görünür hale geliyor. Kurt Ayı, Oğlak’a yüklerini yeniden düzenleme fırsatı sunuyor. Her sorumluluğun aynı derecede önemli olmadığı fark ediliyor ve bu farkındalık ciddi bir rahatlama sağlıyor.