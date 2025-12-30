2026’da Yeniden Güçlenecek Burçlar: Küllerinden Doğacaklar!

2026, Yengeç burcu için duygusal yüklerden arınma yılı olacak. Geçmişte yaşanan hayal kırıklıkları, aileyle ilgili yıpratıcı konular ya da kapanmamış defterler artık aynı ağırlığı taşımıyor. Yengeç, geçmişe baksa bile orada takılı kalmamayı öğreniyor.

Bu yıl Yengeç için en büyük değişim iç dünyada yaşanıyor. Kırgınlıkları taşımanın kendisine zarar verdiğini fark ediyor. Affetmekten çok, geride bırakmak ön plana çıkıyor. 2026 sonunda Yengeç, daha huzurlu ve kendine daha şefkatli bir noktaya ulaşıyor.