article/comments
article/share
Kışın Neden Daha Fazla Hastalanırız?

Gökçe Cici
Gökçe Cici
06.01.2026 - 16:05

Yılın her döneminde virüslerle karşılaşmak mümkün. Ancak kış ayları geldiğinde hastalıklar belirgin şekilde artıyor. Çevrede sürekli hasta olan insanlar görülüyor. Grip aşıları özellikle kış öncesinde gündeme geliyor. Kapalı alanlarda daha fazla zaman geçirilmesi çoğu zaman ilk sebep olarak gösteriliyor. Fakat tablo yalnızca bununla sınırlı kalmıyor.

Kaynak

Kış aylarında virüslerin yayılması için daha elverişli koşullar oluşuyor

Soğuk havalarda insanların kapalı alanlarda daha uzun süre vakit geçirmesi bulaş riskini artırıyor. Aynı ortamda uzun süre solunan hava, virüslerin kişiden kişiye geçişini kolaylaştırıyor. Özellikle havalandırması zayıf alanlarda mikroplar havada daha uzun süre asılı kalabiliyor.

Ancak mesele yalnızca yakın temasla sınırlı değil. National Institutes of Health verilerine göre grip virüsünün dış yüzeyini saran yağ tabakası sıcak havalarda daha dayanıksız hale geliyor. 

Soğuk havalarda ise yapı korunuyor ve virüs daha uzun süre canlı kalabiliyor. Solunum yollarına temas ettiğinde kaplama çözülüyor ve enfeksiyon süreci başlıyor. Soğuk hava, virüs açısından daha avantajlı bir ortam yaratıyor.

Düşük nem oranı hastalık riskini artıran önemli etkenlerden

Kış mevsimiyle hem açık alanlarda hem de iç mekanlarda nem oranı ciddi şekilde düşüyor. Havadaki nem azaldığında virüsler su moleküllerine tutunmadan daha uzak mesafelere taşınabiliyor. Aynı zamanda havada asılı kalma süreleri uzuyor.

Kapalı alanlarda camların kapalı tutulması ve havalandırmanın yetersiz kalması, solunan havanın sürekli aynı mikroorganizmalarla dolmasına neden oluyor. Kuruyan hava solunum yollarını da savunmasız hale getiriyor. Burun iç yüzeyinde yer alan doğal bariyer zayıfladığında virüslerin vücuda giriş süreci hızlanıyor.

Soğuk hava bağışıklık sistemini doğrudan zayıflatıyor mu?

Soğuk havanın bağışıklık sistemi üzerindeki etkisi uzun süredir tartışılıyor. Bazı araştırmalar burun bölgesindeki bağışıklık yanıtının düşük sıcaklıklarda daha az etkili çalışabileceğini gösteriyor. Ancak mevcut çalışmalar sınırlı katılımcılarla yapıldığı için net sonuçlara ulaşılmış sayılmıyor.

Genel görüş, kısa süreli soğuk maruziyetin tek başına hastalık nedeni olmadığı yönünde. Islak saçla dışarı çıkmak ya da kısa süreli serin hava teması doğrudan enfeksiyon yaratmıyor. Asıl risk, virüslerin daha dayanıklı hale geldiği ve havada daha uzun süre kaldığı çevresel koşullardan kaynaklanıyor.

Gökçe Cici
Gökçe Cici
