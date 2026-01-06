Kışın Neden Daha Fazla Hastalanırız?

Soğuk havalarda insanların kapalı alanlarda daha uzun süre vakit geçirmesi bulaş riskini artırıyor. Aynı ortamda uzun süre solunan hava, virüslerin kişiden kişiye geçişini kolaylaştırıyor. Özellikle havalandırması zayıf alanlarda mikroplar havada daha uzun süre asılı kalabiliyor.

Ancak mesele yalnızca yakın temasla sınırlı değil. National Institutes of Health verilerine göre grip virüsünün dış yüzeyini saran yağ tabakası sıcak havalarda daha dayanıksız hale geliyor.

Soğuk havalarda ise yapı korunuyor ve virüs daha uzun süre canlı kalabiliyor. Solunum yollarına temas ettiğinde kaplama çözülüyor ve enfeksiyon süreci başlıyor. Soğuk hava, virüs açısından daha avantajlı bir ortam yaratıyor.