Savaş Uçakları Havadayken Yakıt İkmalini Nasıl Yapıyor?

Yakıt alacak uçak ile tanker aynı irtifada, aynı hızda uçuş gerçekleştiriyor. Mesafe yaklaşık 20-30 metre seviyesinde tutuluyor. Pilotlar sürekli küçük manevralarla konum koruyor. Türbülans, rüzgar ve hava akımı süreci zorlaştıran faktörler arasında yer alıyor.

İrtifa ve hız dengesi kritik kabul ediliyor. Hız fazla olursa bağlantı zarar görüyor, düşük hızda ise temas sağlanamıyor. Uçuş boyunca iletişim kesintisiz sürdürülüyor. Her hareket önceden belirlenen komutlara göre yapılıyor.