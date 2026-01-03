onedio
2025’in En Yoğun Hava Yolu Açıklandı: 14,4 Milyon Yolcuyla Zirveye Yerleşti

Gökçe Cici
03.01.2026 - 14:30

Yıl kapanırken müzik özetleri, kullanım raporları derken gökyüzünün bilançosu da ortaya çıktı. Küresel uçuş verileri, seyahat alışkanlıklarının nasıl değiştiğini net biçimde gösteriyor. New York, Londra ya da Dubai gibi merkezler zirvede yer almadı. Rekor, Asya iç hatlarından geldi. Sayılar, temposuyla şaşırtan yoğunluk ortaya koyuyor.

Kaynak

Zirvedeki rota Güney Kore’de! Her 15 dakikada bir kalkış gerçekleşiyor

2025 verilerine göre dünyanın en yoğun hava yolu hattı, Jeju International Airport ile Seoul Gimpo Airport arasında yer aldı. Güney Kore’nin tatil merkezi Jeju ile başkent Seul’ü bağlayan hat, yıl genelinde yaklaşık 14,4 milyon yolcu taşıdı. Günlük ortalama 93 uçuş gerçekleştirildi, kalkış aralığı ise neredeyse 15 dakikaya kadar düştü.

Sadece 243 deniz mili uzunluğundaki mesafede günde 39 bin koltuk kapasitesi sunuldu. Yedi farklı hava yolu şirketinin rekabet ettiği hatta fiyatlar ciddi şekilde geriledi. Ortalama bilet ücretleri 32 sterlin seviyelerine kadar indi. OAG verileri, hat trafiğinin 2019 seviyelerinin altında kaldığını gösterse de 2024’e kıyasla artış oranı yüzde 1 olarak kaydedildi.

Asya-Pasifik ezici üstünlük sağladı: İlk 10’un dokuzu aynı bölgeden

OAG’nin Ocak-Aralık 2025 dönemini kapsayan analizine göre en yoğun ilk 10 uçuş rotasının dokuzu Asya-Pasifik bölgesinde konumlandı. İkinci sırada Japonya’da Sapporo New Chitose Airport ile Tokyo Haneda Airport arasında yer alan hat bulunuyor. Yolcu sayısı yaklaşık 12 milyon olarak açıklandı.

Üçüncü sırada yine Tokyo Haneda - Fukuoka hattı yer aldı ve 11,4 milyon koltuk satışı gerçekleşti. Liste genelinde Japonya iç hat trafiğinin yoğunluğu dikkat çekti.

2025 Yılının En Yoğun 10 Uçuş Rotası 👇🏻

  • Jeju International - Seoul Gimpo

  • Sapporo New Chitose - Tokyo Haneda

  • Fukuoka - Tokyo Haneda

  • Hanoi - Ho Chi Minh City

  • Jeddah - Riyadh

  • Melbourne - Sydney

  • Tokyo Haneda - Okinawa Naha

  • Mumbai - Delhi

  • Beijing - Shanghai Hongqiao

  • Shanghai Hongqiao - Shenzhen

