2025’in En Yoğun Hava Yolu Açıklandı: 14,4 Milyon Yolcuyla Zirveye Yerleşti
Yıl kapanırken müzik özetleri, kullanım raporları derken gökyüzünün bilançosu da ortaya çıktı. Küresel uçuş verileri, seyahat alışkanlıklarının nasıl değiştiğini net biçimde gösteriyor. New York, Londra ya da Dubai gibi merkezler zirvede yer almadı. Rekor, Asya iç hatlarından geldi. Sayılar, temposuyla şaşırtan yoğunluk ortaya koyuyor.
Zirvedeki rota Güney Kore’de! Her 15 dakikada bir kalkış gerçekleşiyor
Asya-Pasifik ezici üstünlük sağladı: İlk 10’un dokuzu aynı bölgeden
2025 Yılının En Yoğun 10 Uçuş Rotası 👇🏻
