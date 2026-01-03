2025’in En Yoğun Hava Yolu Açıklandı: 14,4 Milyon Yolcuyla Zirveye Yerleşti

2025 verilerine göre dünyanın en yoğun hava yolu hattı, Jeju International Airport ile Seoul Gimpo Airport arasında yer aldı. Güney Kore’nin tatil merkezi Jeju ile başkent Seul’ü bağlayan hat, yıl genelinde yaklaşık 14,4 milyon yolcu taşıdı. Günlük ortalama 93 uçuş gerçekleştirildi, kalkış aralığı ise neredeyse 15 dakikaya kadar düştü.

Sadece 243 deniz mili uzunluğundaki mesafede günde 39 bin koltuk kapasitesi sunuldu. Yedi farklı hava yolu şirketinin rekabet ettiği hatta fiyatlar ciddi şekilde geriledi. Ortalama bilet ücretleri 32 sterlin seviyelerine kadar indi. OAG verileri, hat trafiğinin 2019 seviyelerinin altında kaldığını gösterse de 2024’e kıyasla artış oranı yüzde 1 olarak kaydedildi.