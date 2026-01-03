3 Saatlik Yol 20 Dakikaya Düştü: Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Açıldı! Dağlar Delindi

Güzergah, G7 Pekin-Urumçi Otoyolu ve G30 Lianyungang-Horgos hattı ile entegre çalışıyor. Yeni Avrasya Kara Köprüsü ve Çin-Orta Asya-Batı Asya Ekonomik Koridoru gibi ana ticaret arterlerine erişim kolaylaşıyor. Lojistik maliyetlerin düşmesi, enerji ve tarım ürünlerinin daha hızlı taşınması hedefleniyor.

Hat boyunca biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu alanlardan geçiş sağlandı. Toplam 17 tünel ve 36 büyük köprü inşa edildi. Vahşi yaşam geçişleri, çobanlar ve hayvan sürüleri için alt geçitler planlandı. Su kaynakları ve milli park sınırlarında çevre dostu uygulamalar devreye alındı.