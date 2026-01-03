3 Saatlik Yol 20 Dakikaya Düştü: Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Açıldı! Dağlar Delindi
Kuzeybatı Çin’de devasa bir ulaşım projesi sessiz sedasız tamamlandı. Tienşan Dağları’nı delen Tianshan Shengli Tüneli, yıllardır aşılması zor kabul edilen doğal engeli ortadan kaldırdı. Daha önce saatler alan dağ geçişleri artık yalnızca 20 dakika sürüyor. Proje, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin kuzeyi ile güneyi arasında kesintisiz bağlantı sağladı.
Tianshan Dağları’nı aşan dev geçit hizmete girdi
Tünel çalışmaları Nisan 2020’de başladı ve toplam 46,7 milyar yuan yatırım yapıldı
324,7 kilometrelik otoyol hattı, Urumçi ile Yuli arasında doğrudan bağlantı sağlıyor
Almanca Mütercim ve Tercümanlık mezunuyum. Alt yazı tercümanlığı, sosyal medya içerik üreticiliği ve editörlük görevlerinde bulundum. Onedio'da yaşam ve genel kültür kategorilerinde içerik üretiyorum. Farklı kültürleri ve birbirinden ilginç hikayeleri okuyucularla buluşturmayı seviyorum.
