3 Saatlik Yol 20 Dakikaya Düştü: Dünyanın En Uzun Otoyol Tüneli Açıldı! Dağlar Delindi

Gökçe Cici
03.01.2026 - 15:00

Kuzeybatı Çin’de devasa bir ulaşım projesi sessiz sedasız tamamlandı. Tienşan Dağları’nı delen Tianshan Shengli Tüneli, yıllardır aşılması zor kabul edilen doğal engeli ortadan kaldırdı. Daha önce saatler alan dağ geçişleri artık yalnızca 20 dakika sürüyor. Proje, Sincan Uygur Özerk Bölgesi’nin kuzeyi ile güneyi arasında kesintisiz bağlantı sağladı.

Kaynak

Tianshan Dağları’nı aşan dev geçit hizmete girdi

Tianshan Shengli Tunnel, Tianshan Dağları üzerinden geçen Urumçi–Yuli Otoyolu’nun en kritik noktası olarak öne çıkıyor. 22,13 kilometrelik uzunluğa sahip tünel, resmi kaynaklara göre dünyanın en uzun otoyol tüneli ünvanını aldı. Daha önce 4.000 metreyi aşan rakımlarda, dolambaçlı ve kış aylarında kapanan dağ yolları kullanılıyordu. Zorlu geçişler hem zaman kaybına hem de ciddi güvenlik risklerine yol açıyordu.

Tünelin açılmasıyla birlikte dağ geçişi 20 dakikaya indi. Urumçi ile Korla arasındaki yolculuk süresi 7 saatten yaklaşık 3,5 saate düştü. Sincan’ın kuzeyi ile güneyi arasındaki ulaşım hattı kesintisiz hale geldi. 

Otoyol, şimdilik orta ve ağır tonajlı kamyonlar hariç araçlara açık durumda ve deneme süreciyle birlikte kademeli kullanım planlanıyor.

Tünel çalışmaları Nisan 2020’de başladı ve toplam 46,7 milyar yuan yatırım yapıldı

İnşaat alanı deniz seviyesinden yaklaşık 3.000 metre yükseklikte yer alıyor. Kış aylarında sıcaklık eksi 42 dereceye kadar düşüyor. Bölge, yoğun sismik hareketlilik ve karmaşık fay hatlarıyla biliniyor. Güzergâh tam 16 fay zonundan geçiyor.

En derin nokta, dağ sırtının 1.112 metre altına kadar iniyor. En uzun dikey şaft ise 700 metreden fazla derinliğe sahip ve dünya rekoru olarak kayda geçti. Projede ultra uzun tünel ölçüm teknikleri, gelişmiş kazı yöntemleri ve akıllı güvenlik sistemleri kullanıldı. Yetkililer, kazanılan tecrübenin benzer projeler için küresel ölçekte referans kabul edileceğini belirtiyor.

324,7 kilometrelik otoyol hattı, Urumçi ile Yuli arasında doğrudan bağlantı sağlıyor

Güzergah, G7 Pekin-Urumçi Otoyolu ve G30 Lianyungang-Horgos hattı ile entegre çalışıyor. Yeni Avrasya Kara Köprüsü ve Çin-Orta Asya-Batı Asya Ekonomik Koridoru gibi ana ticaret arterlerine erişim kolaylaşıyor. Lojistik maliyetlerin düşmesi, enerji ve tarım ürünlerinin daha hızlı taşınması hedefleniyor.

Hat boyunca biyolojik çeşitliliğin yoğun olduğu alanlardan geçiş sağlandı. Toplam 17 tünel ve 36 büyük köprü inşa edildi. Vahşi yaşam geçişleri, çobanlar ve hayvan sürüleri için alt geçitler planlandı. Su kaynakları ve milli park sınırlarında çevre dostu uygulamalar devreye alındı.

