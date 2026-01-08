onedio
Ünlü Müzik Grubu ABBA’nın Adı Nereden Gelmektedir?

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - TV Editörü
08.01.2026 - 23:32

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in 8 Ocak Perşembe tarihli bölümünde, dünya çapında ün kazanan müzik grubu ABBA ile ilgili soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmada yöneltilen soru kısa sürede merak konusu oldu.

Ünlü müzik grubu ABBA’nın adı nereden gelmektedir?

Ünlü müzik grubu ABBA’nın adı nereden gelmektedir?

  • A) Üyelerin adlarının baş harflerinden

  • B) Bir üyenin kedisinin lakabından

  • C) Üyelerin doğduğu şehrin adından

  • D) Üyelerin eski sevgililerinden

Doğru Cevap: A) Üyelerin adlarının baş harflerinden

