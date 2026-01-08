Ünlü Müzik Grubu ABBA’nın Adı Nereden Gelmektedir?
ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster’in 8 Ocak Perşembe tarihli bölümünde, dünya çapında ün kazanan müzik grubu ABBA ile ilgili soru izleyicilerin dikkatini çekti. Yarışmada yöneltilen soru kısa sürede merak konusu oldu.
Ünlü müzik grubu ABBA’nın adı nereden gelmektedir?
